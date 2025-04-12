Спасительный дубль Роналду. Аль-Наср дома одолел Аль-Рияд

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Риядом».

Встречу принимал Аль-Аввал Парк в Эр-Рияде.

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Победу в первом тайме забрила гости благодаря забитому в компенсированное время голу Селемани.

Во второй половине встречи Криштиану Роналду забил свои 932-й и 933-й голы в карьере. Второе взятие ворота стало особенно красивым: легендарный португалец с лету пробил под перекладину. Матч завершился со счетом 2:1. Гости доиграли матч вдесятером.

После этого матча «Аль-Наср» с 57 очками расположился на 3-м месте. «Аль-Рияд» с 34 баллами остался 9-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур

Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Роналду, 56, 63 – Селемани, 45+2

Удаление: Асири, 90+4

Предупреждения: Дуран, 19, Анжело, 87 – Менса, 59, Хаибари, 80, Баусе, 82, Тамбакти, 90+12

Аль-Наср: Бенто, Бушал, Лаями (Ляпорт, 46), Симакан, Аль-Гханам, Мане (Альнади, 90+11), Отавио (Аль-Хаибари, 85), Аль-Хассан (Аль-Сулаем, 46), Яха (Анжело, 46), Роналду, Дуран

Аль-Рияд: Борйан, Хаибари, Асири, Тамбакти, Альнваки (САли, 69), Байеш, Менса, Тозе, Селемани, Конате (Акьял, 46), Лега (Хажи, 70)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.