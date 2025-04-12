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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
12.04.2025 21:00 – FT 2 : 1
Аль-Рияд
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Саудовская Аравия
12 апреля 2025, 23:04 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:11
312
1

Спасительный дубль Роналду. Аль-Наср дома одолел Аль-Рияд

Криштиану Роналду забил 2 гола во втором тайме

12 апреля 2025, 23:04 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:11
312
1
Спасительный дубль Роналду. Аль-Наср дома одолел Аль-Рияд
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Риядом».

Встречу принимал Аль-Аввал Парк в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу в первом тайме забрила гости благодаря забитому в компенсированное время голу Селемани.

Во второй половине встречи Криштиану Роналду забил свои 932-й и 933-й голы в карьере. Второе взятие ворота стало особенно красивым: легендарный португалец с лету пробил под перекладину. Матч завершился со счетом 2:1. Гости доиграли матч вдесятером.

После этого матча «Аль-Наср» с 57 очками расположился на 3-м месте. «Аль-Рияд» с 34 баллами остался 9-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур

Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Роналду, 56, 63 – Селемани, 45+2

Удаление: Асири, 90+4

Предупреждения: Дуран, 19, Анжело, 87 – Менса, 59, Хаибари, 80, Баусе, 82, Тамбакти, 90+12

Аль-Наср: Бенто, Бушал, Лаями (Ляпорт, 46), Симакан, Аль-Гханам, Мане (Альнади, 90+11), Отавио (Аль-Хаибари, 85), Аль-Хассан (Аль-Сулаем, 46), Яха (Анжело, 46), Роналду, Дуран

Аль-Рияд: Борйан, Хаибари, Асири, Тамбакти, Альнваки (САли, 69), Байеш, Менса, Тозе, Селемани, Конате (Акьял, 46), Лега (Хажи, 70)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Райян чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Victor673256ua
Роналду невпинно рухається до 1000 голів. Стріляє дублями)
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