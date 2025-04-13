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Англия
13 апреля 2025, 01:00 | Обновлено 13 апреля 2025, 01:03
321
0

Известны оценки Зинченко и Ярмолюка за матч Арсенал – Брентфорд

Оба украинских футболиста получили свое игровое время

13 апреля 2025, 01:00 | Обновлено 13 апреля 2025, 01:03
321
0
Известны оценки Зинченко и Ярмолюка за матч Арсенал – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Брентфордом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле 62 минуты, результативных действий на его счету нет. Статистические порталы SofaScore и WhoScored дали ему оценки в 6.9 и 6.5.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 21 минуту, результативных действий на его счету нет. Статистические порталы SofaScore и WhoScored дали ему оценки в 6.5 и 6.0.

Оба портала признали лучшим игроком матча полузащитника хозяев поля Томаса Партея. На его счету гол и оценки 7.7 и 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» стал первым из топ-5 лиг клубом в одном интересном рейтинге.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Егор Ярмолюк Арсенал Лондон Брентфорд Арсенал - Брентфорд оценки Томас Партей SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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