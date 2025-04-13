Известны оценки Зинченко и Ярмолюка за матч Арсенал – Брентфорд

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Брентфордом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

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Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле 62 минуты, результативных действий на его счету нет. Статистические порталы SofaScore и WhoScored дали ему оценки в 6.9 и 6.5.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 21 минуту, результативных действий на его счету нет. Статистические порталы SofaScore и WhoScored дали ему оценки в 6.5 и 6.0.

Оба портала признали лучшим игроком матча полузащитника хозяев поля Томаса Партея. На его счету гол и оценки 7.7 и 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» стал первым из топ-5 лиг клубом в одном интересном рейтинге.