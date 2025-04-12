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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:58
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0

Легионер Руха: «Всегда интересно бросить вызов грандам»

Львовский клуб поделил очки с «Александрией»

12 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:58
71
0
Легионер Руха: «Всегда интересно бросить вызов грандам»
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Нападающий «Руха» Бабукарр Фаал высказался относительно матча с «Александрией» в 24-м туре Украинской Премьер-лиги. Гамбийский футболист отметился результативным ударом, чем принес своей команде ничью в поединке – 1:1.

«Очень рад забить свой первый гол за «Рух», это замечательное ощущение. Прошла подача с фланга и я увидел, что мяч летит к Ярославу Карабину. Понял, что нужно открыться вблизи дальней стойки, поэтому я побежал туда и сумел замкнуть эту скидку. Я долго ждал этот гол, поэтому сейчас очень счастлив. Это была тяжелая игра, поэтому замечательно, что удалось помочь команде спасти ничью.

«Рух» доволен таким результатом, ведь нам противостояла серьезная команда. «Александрия» показывает хорошую игру и заслуженно борется за чемпионство в этом сезоне. Всегда интересно бросить вызов грандам и очень приятно зарабатывать очки в таких матчах. Мы будем делать все важное, чтобы продолжать добывать положительные результаты и в следующих играх.

Мне нравится атмосфера и в коллективе, и сегодня на стадионе. Болельщики громко поддерживали как команду, так и персонально меня. Приятно играть, когда зрители гонят тебя вперед – это добавляет дополнительных эмоций», – прокомментировал Бабукарр.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия Бабукарр Фаал
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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