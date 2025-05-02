Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель МЕССИ: «Мы никогда с Гвардиолой об этом не думали»
Испания
02 мая 2025, 04:02 |
161
0

Лионель МЕССИ: «Мы никогда с Гвардиолой об этом не думали»

Аргентинец рассказал о влиянии Пепа на его карьеру

02 мая 2025, 04:02 |
161
0
Лионель МЕССИ: «Мы никогда с Гвардиолой об этом не думали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси рассказал, что его бывший наставник Пеп Гвардиола, который сейчас тренирует «Манчестер Сити», имел очень большое влияние на его карьеру.

«Пеп Гвардиола имел очень большое влияние на мою карьеру, потому что он был моим тренером в течение многих лет, и мы достигли невероятных вещей, о которых мы с ним даже не думали», – сказал Месси.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории футбола. Пеп выделил Лионеля Месси.

По теме:
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лионель Месси Пеп Гвардиола Барселона Интер Майами Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Футбол | 01 мая 2025, 08:26 4
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает

Переговоры Карло со сборной Бразилии сорвались из-за президента «Реала»

Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 01 мая 2025, 20:58 3
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы

Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02.05.2025, 03:48
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01.05.2025, 18:14
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
Футбол | 01.05.2025, 05:04
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 5
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 39
Теннис
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 40
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
30.04.2025, 14:24 1
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем