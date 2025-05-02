Лионель МЕССИ: «Мы никогда с Гвардиолой об этом не думали»

Пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси рассказал, что его бывший наставник Пеп Гвардиола, который сейчас тренирует «Манчестер Сити», имел очень большое влияние на его карьеру.

«Пеп Гвардиола имел очень большое влияние на мою карьеру, потому что он был моим тренером в течение многих лет, и мы достигли невероятных вещей, о которых мы с ним даже не думали», – сказал Месси.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории футбола. Пеп выделил Лионеля Месси.