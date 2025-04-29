Флорентино Перес сказал легенде Реала, что пора прощаться

Мадридский «Реал» определился с будущим легендарного футболиста Луки Модрича.

По информации испанских СМИ, мадридцы не готовы продлевать контракт с хорватом, соглашение сейчас действует до конца июня 2025 года. Президент «бланкос» Флорентино Перес запланировал большую перестройку и сказал Модричу, что пора прощаться.

Модрич играет за «Реал» с 2013 года. За это время он выиграл Золотой мяч, шесть кубков Лиги чемпионов и четыре раза триумфовал в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал новым миноритарным владельцем валлийского «Суонси».