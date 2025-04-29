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Испания
29 апреля 2025, 00:33 |
126
0

Флорентино Перес сказал легенде Реала, что пора прощаться

Лука Модрич летом покинет клуб

29 апреля 2025, 00:33 |
126
0
Флорентино Перес сказал легенде Реала, что пора прощаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Мадридский «Реал» определился с будущим легендарного футболиста Луки Модрича.

По информации испанских СМИ, мадридцы не готовы продлевать контракт с хорватом, соглашение сейчас действует до конца июня 2025 года. Президент «бланкос» Флорентино Перес запланировал большую перестройку и сказал Модричу, что пора прощаться.

Модрич играет за «Реал» с 2013 года. За это время он выиграл Золотой мяч, шесть кубков Лиги чемпионов и четыре раза триумфовал в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал новым миноритарным владельцем валлийского «Суонси».

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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