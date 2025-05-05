Реал решил продать своего лидера. И это не из-за его игры
В клубе разочарованы травматичностью Эдера Милитао
Мадридский «Реал» разочаровался в лидере обороны клуба.
По информации Fichajes, несмотря на высокие игровые качества «Реал» хочет продать бразильского центрбека Эдера Милитао. Причиной этого является высокая травматичность футболиста, из-за которой Милитао почти не играет последние два сезона.
В этом сезоне Милитао провел лишь 17 матчей, а в прошлом провел 13 поединков.
Ранее сообщалось, что Винисиус шокировал «Реал» запросом по зарплате. Он просит у клуба соглашение, по которому он сможет зарабатывать 30 миллионов евро в год.
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