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  4. Реал решил продать своего лидера. И это не из-за его игры
Испания
05 мая 2025, 02:34 |
248
0

Реал решил продать своего лидера. И это не из-за его игры

В клубе разочарованы травматичностью Эдера Милитао

05 мая 2025, 02:34 |
248
0
Реал решил продать своего лидера. И это не из-за его игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Мадридский «Реал» разочаровался в лидере обороны клуба.

По информации Fichajes, несмотря на высокие игровые качества «Реал» хочет продать бразильского центрбека Эдера Милитао. Причиной этого является высокая травматичность футболиста, из-за которой Милитао почти не играет последние два сезона.

В этом сезоне Милитао провел лишь 17 матчей, а в прошлом провел 13 поединков.

Ранее сообщалось, что Винисиус шокировал «Реал» запросом по зарплате. Он просит у клуба соглашение, по которому он сможет зарабатывать 30 миллионов евро в год.

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Эдер Милитао Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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