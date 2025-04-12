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  4. Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 22:11 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:15
1787
1

Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил

«Черноморец» проиграл «Оболони»

12 апреля 2025, 22:11 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:15
1787
1
Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил
ФК Чорноморець. Александр Кучер

В субботу, 12 апреля, прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Оболонь» и «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Судьбу матча решил автогол голкипера «Черноморца» Аниагбосо – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Александр Кучер прокомментировал результат этого матча.

«Неприятно проигрывать такие матчи, но возможно мы это заслужили. Тяжелый матч, но все было бы по-другому, если бы мы забили первыми.

Автогол Аниагбосо? Мы его поддерживали, такое бывает. Нужно воспринимать все так, как оно есть. Работаем дальше и будем бороться до конца», – сказал Кучер.

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Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
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alex belogubko
попадите хотя бы в зону переходных игр --уберите не нужный хлам Бабича--меньше слов больше дела  и ещё пока Бабич в ЧО  вы будете проигрывать он притягивает беду есть такие люди 
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