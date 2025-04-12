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Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 22:01 |
1335
0

СВИТОЛИНА: Не знала, что хватит выиграть сет. Знала, что надо выиграть матч

Элина прокомментировала победу над Жиль Тайхман в противостоянии Украины и Швейцарии

12 апреля 2025, 22:01 |
1335
0
СВИТОЛИНА: Не знала, что хватит выиграть сет. Знала, что надо выиграть матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка страны Элина Свитолина прокомментировала победу над Жиль Тайхман в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Швейцарии, которая позволила сине-желтым выйти в финальный этап турнира:

«Я очень счастлива, что наша команда сыграет в финале. Мы так долго ждали, чтобы там сыграть, чтобы иметь шанс выиграть этот турнир. Если честно, я не знала, что мне надо выиграть только сет. Я знала, что мне надо выиграть матч, чтобы мы прошли в Финал. Я старалась сосредоточиться на каждом конкретном розыгрыше, конкретном гейме. Я очень довольна своим уровнем и тем, как смогла справиться с нервами. И, конечно, спасибо болельщикам, они были невероятные и создали просто таки домашнюю атмосферу.

Это значит очень много для нас. Нам было нелегко сегодня после первого матча, но я чувствовала, что наш дух был хорошим, что боевой дух был на корте. Поэтому я очень счастлива, что команда Украины впервые прошла в Финал, это очень особенный момент для нас и для нашей страны. Я уже имею за плечами немало лет выступлений в Кубке Билли Джин Кинг и наконец мы смогли пройти дальше. Очень особенный момент для меня. Я рада за то, как мы держались, как боролись и наконец смогли попасть в Финал.

Чувствовала ли я дополнительное давление после поражения Марты? Конечно, я бы хотела, чтобы наша команда выиграла каждый матч. Не скажу, что я не переживала (смеется). Конечно, были нервы. Но это командный турнир, мы все здесь как один, все боремся за общую цель – победить.

Атмосфера на стадионе была похоже на домашнюю? Да, действительно, атмосфера сегодня была особенная. Очень много украинцев, большая поддержка, это было просто невероятно. Я чувствовала себя так, как будто мы играем в Киеве, Харькове или Одессе. У меня такие были невероятные ощущения, буквально до мурашек. Я помню эти матчи, которые мы играли дома. Я очень скучаю по этой поддержке, поэтому рада, что мне удалось победить и что наша команда в Финале.

Какие у нас цели на Финал? Конечно, цель – это победа. Мы постараемся хорошо подготовиться, собрать хорошую команду, надеюсь, что все будут здоровы и готовы играть».

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Элина Свитолина Жиль Тайхман женская сборная Украины по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Украина - Швейцария Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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