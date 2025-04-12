Известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ на 90+4-й

В субботу, 12 апреля, прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Арсенал».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Эвертон» неожиданно победил – 1:0.

Украинский футболист «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч. После завершения поединка Виталий Миколенко получил от статистического портала WhoScored оценку 6.8 баллов.

Героем матча стал партнер Миколенко по обороне Джарред Брантвейт, который получил оценку 7.6 баллов.

Оценки матча Ноттингем Форест – Эвертон от WhoScored