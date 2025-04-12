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Англия
12 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:19
2196
1

Известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ на 90+4-й

«Эвертон» победил на выезде «Ноттингем Форест»

12 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:19
2196
1
Известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ на 90+4-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 12 апреля, прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Арсенал».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Эвертон» неожиданно победил – 1:0.

Украинский футболист «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч. После завершения поединка Виталий Миколенко получил от статистического портала WhoScored оценку 6.8 баллов.

Героем матча стал партнер Миколенко по обороне Джарред Брантвейт, который получил оценку 7.6 баллов.

Оценки матча Ноттингем Форест – Эвертон от WhoScored

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WhoScored Джарред Брантуэйт Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виктория Миколенко оценки
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Мав же Евертон нарешті виграти) А Ноттінгему ця поразка ще може вийти боком
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