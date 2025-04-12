Н. Киченок / Завацкая – Бандекки / Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Швейцария
12 апреля женская сборная Украины проводит матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.
Третьими на корт выйдут тандемы Надежда Киченок / Катарина Завацкая и Сюзан Бандекки / Селин Наеф. Время начала встречи – 20:50 по Киеву.
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Изначально на парный матч у сине-желтых была заявлена Людмила Киченок, но вместо нее сыграет Катарина.
Украинки уже выиграли группу. Результат парного матча не имеет никакого турнирного значения.
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