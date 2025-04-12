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Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 20:50 |
1696
8

Н. Киченок / Завацкая – Бандекки / Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Швейцария

12 апреля 2025, 20:50 |
1696
8
Н. Киченок / Завацкая – Бандекки / Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

12 апреля женская сборная Украины проводит матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.

Третьими на корт выйдут тандемы Надежда Киченок / Катарина Завацкая и Сюзан Бандекки / Селин Наеф. Время начала встречи – 20:50 по Киеву.

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Изначально на парный матч у сине-желтых была заявлена Людмила Киченок, но вместо нее сыграет Катарина.

Украинки уже выиграли группу. Результат парного матча не имеет никакого турнирного значения.

РАСПИСАНИЕ

АНОНС

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Селин Наеф Надежда Киченок Катарина Завацкая Сюзан Бандекки Украина - Швейцария смотреть онлайн Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Швейцарии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sashamar
Катрусі дали доторкнутися до м'яча. Ну нехай 
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+1
C.Пеклов
Добре грає Завацька,так й надалі,для підняття в рейтингу треба перемога!
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0
C.Пеклов
Молодці,є 1 сет!
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0
Singularis
Класс! И с фокусами)
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0
chevars
От і Катя видала результативну дію. Сміливіше, пам'ятаю, як з американками грала, і досить вдало
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0
chevars
Бідна дівчинка, як впала на цей наждак
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0
chevars
А треба, якщо зараз карти так легли, думати про пару у найближчій перспективі. Може, й Даяну задіяти. Сьогодні вона мені сподобалась за гамбурзьким рахунком
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0
C.Пеклов
Катаріна,Люда вчора грала ,м'яко кажучи,не дуже.
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0
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