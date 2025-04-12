Александр КАРАВАЕВ: «Ярмоленко? Это может закончиться»

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0. Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал этот матч.

– С какими сложностями столкнулись при подготовке к поединку? Дальняя дорога, команда ночевала в другом городе, добиралась в Кривой Рог в день игры...

– Конечно, тяжеловато, но таковы реалии, нужно приспосабливаться к ним. Не было бы войны, тогда не было бы подобных проблем.

– Эксперты называли игру с «Кривбассом» одной из ключевых для «Динамо». Согласен с таким утверждением?

– У нас все игры ключевые, с «Левым Берегом» в предыдущем туре также была ключевая игра. Если бы там не выиграли, то все было бы по-другому. Следующий матч будет еще более важным. С каждым поединком все труднее и труднее, независимо от соперника, ведь каждая команда хочет отобрать у нас очки, а мы стремимся набирать максимум.

– Была ли задача забить быстрый мяч?

– Конкретно такого плана не было. Мы всегда стараемся придерживаться выбранного плана на игру – конечно, это дисциплинированно сыграть как в атаке, так и в обороне. Важно сзади играть на ноль, а впереди у нас есть очень квалифицированные исполнители, которые в любой момент могут создать голевую возможность.

– Очередной гол сегодня забил Андрей Ярмоленко.

– Вы сами все видите, какой у него опыт и класс. Я рад, что имею возможность играть рядом с такими легендами, как Ярмоленко, Буяльский. Это такие мгновения, которые в любой момент могут закончиться.

– Некоторые решения арбитра были противоречивыми, и они повлияли на концовку встречи...

– Не хочу обсуждать судейство, понимаю, что у них также тяжелая работа. Бывают ошибки на поле, конечно, как и у футболистов. По моему субъективному мнению, арбитры стараются судить честно по отношению к обеим командам, незаангажированно, поэтому у меня к судьям никогда вопросов нет.

– Когда команда осталась в меньшинстве, нужно было удержать победный счет. Что в таких случаях выходит на первый план?

– Все в комплексе. В первую очередь нужно было проявить характер, отработать за удаленного партнера, поскольку понимали, что такая команда, как «Кривбасс», очень хорошо давит и умело атакует даже в равных составах, а имея на одного игрока меньше, тем более было тяжело против них.

Но, в то же время, в такие моменты можно поймать соперника на контратаках, ведь они большими силами идут вперед, а у нас, повторюсь, впереди есть игроки, которые умеют создавать моменты и реализовывать их.

– Это был самый эмоциональный матч для «Динамо» в весенней части чемпионата?

– На данном этапе, наверное, да. Знаю лично Юрия Николаевича, как он может настроить команду, поэтому прекрасно понимаю, с каким настроением соперники выходили на игру.