Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Ярмоленко? Это может закончиться»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 20:27 |
3668
0

Александр КАРАВАЕВ: «Ярмоленко? Это может закончиться»

Защитник «Динамо» – о матче с «Кривбассом»

12 апреля 2025, 20:27 |
3668
0
Александр КАРАВАЕВ: «Ярмоленко? Это может закончиться»
ФК Динамо. Александр Караваев

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0. Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал этот матч.

– С какими сложностями столкнулись при подготовке к поединку? Дальняя дорога, команда ночевала в другом городе, добиралась в Кривой Рог в день игры...

– Конечно, тяжеловато, но таковы реалии, нужно приспосабливаться к ним. Не было бы войны, тогда не было бы подобных проблем.

– Эксперты называли игру с «Кривбассом» одной из ключевых для «Динамо». Согласен с таким утверждением?

– У нас все игры ключевые, с «Левым Берегом» в предыдущем туре также была ключевая игра. Если бы там не выиграли, то все было бы по-другому. Следующий матч будет еще более важным. С каждым поединком все труднее и труднее, независимо от соперника, ведь каждая команда хочет отобрать у нас очки, а мы стремимся набирать максимум.

– Была ли задача забить быстрый мяч?

– Конкретно такого плана не было. Мы всегда стараемся придерживаться выбранного плана на игру – конечно, это дисциплинированно сыграть как в атаке, так и в обороне. Важно сзади играть на ноль, а впереди у нас есть очень квалифицированные исполнители, которые в любой момент могут создать голевую возможность.

– Очередной гол сегодня забил Андрей Ярмоленко.

– Вы сами все видите, какой у него опыт и класс. Я рад, что имею возможность играть рядом с такими легендами, как Ярмоленко, Буяльский. Это такие мгновения, которые в любой момент могут закончиться.

– Некоторые решения арбитра были противоречивыми, и они повлияли на концовку встречи...

– Не хочу обсуждать судейство, понимаю, что у них также тяжелая работа. Бывают ошибки на поле, конечно, как и у футболистов. По моему субъективному мнению, арбитры стараются судить честно по отношению к обеим командам, незаангажированно, поэтому у меня к судьям никогда вопросов нет.

– Когда команда осталась в меньшинстве, нужно было удержать победный счет. Что в таких случаях выходит на первый план?

– Все в комплексе. В первую очередь нужно было проявить характер, отработать за удаленного партнера, поскольку понимали, что такая команда, как «Кривбасс», очень хорошо давит и умело атакует даже в равных составах, а имея на одного игрока меньше, тем более было тяжело против них.

Но, в то же время, в такие моменты можно поймать соперника на контратаках, ведь они большими силами идут вперед, а у нас, повторюсь, впереди есть игроки, которые умеют создавать моменты и реализовывать их.

– Это был самый эмоциональный матч для «Динамо» в весенней части чемпионата?

– На данном этапе, наверное, да. Знаю лично Юрия Николаевича, как он может настроить команду, поэтому прекрасно понимаю, с каким настроением соперники выходили на игру.

По теме:
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Оболонь – Черноморец – 1:0. Такого автогол вы еще не видели. Видеообзор
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Александр Караваев
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Футбол | 12 апреля 2025, 03:20 8
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять

Бросил жену и ушел к секретарше...

Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Футбол | 12 апреля 2025, 01:00 4
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона

Главным фаворитом на триумф теперь считается «Арсенал»

Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Бокс | 12.04.2025, 08:18
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Врачи Реала определили, готов ли Лунин вернуться на поле
Футбол | 12.04.2025, 20:12
Врачи Реала определили, готов ли Лунин вернуться на поле
Врачи Реала определили, готов ли Лунин вернуться на поле
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Футбол | 12.04.2025, 17:28
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 8
Бокс
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
12.04.2025, 00:03
Бокс
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
11.04.2025, 13:09 7
Футбол
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 4
Бокс
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем