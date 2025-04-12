Врачи Реала определили, готов ли Лунин вернуться на поле
Андрей не попал в заявку на матч против «Алавеса»
В воскресенье, 12 апреля, состоится матч 31-го чемпионата Испании по футболу, в котором «Алавес» будет принимать на домашнем поле мадридский «Реал».
Стала известна заявка «сливочных» на этот матч. Вне заявки на поединок оказался украинский вратарь Андрей Лунин, который продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в кубковом матче против «Реала Сосьедад».
«Реал» занимает в турнирной таблице Ла Лиги вторую строчку имея в активе 63 очка.
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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