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Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 12 апреля 2025, 18:47
4388
52

Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второй игры матчевого противостояния КБДК Украина – Швейцария

12 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 12 апреля 2025, 18:47
4388
52
Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 апреля женская сборная Украины проводит матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.

Вторыми на корт выйдут Элина Свитолина и Жиль Тайхман. Время начала встречи – 18:45 по Киеву.

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Это четвертый очный поединок соперниц. Счет 2:1 в пользу Жиль.

Если Элина выиграет у Тайхман, то Украина досрочно квалифицируется в финальный этап КБДК-2025.

Украина уступает Швейцарии 0:1. В первой игре Марта Костюк проиграла Селин Наеф.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 52
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30263
З перемогою, громадо!
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+5
Sergiy20
Браво мама Еля!
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+5
Попандопуло из Одессы
Давай, мамуля. Закрывай игру.
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+5
Singularis
Марченко как брат Ярмолы)
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Попандопуло из Одессы
С Победой, Элинка!
Марте: включать, наконец, мозги.
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+3
C.Пеклов
Поздравляю всіх ,хто писав тут коменти й дякую всім,всіх з історічною перемогою!
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+3
Mystic_Healer
1 гейм і ми в еліті
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+3
osso
Дякуемо Еліне...
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+2
serhiy
Вітаю усіх адекватних вболівальників з перемогою ! 
Ответить
+2
chevars
Цікаво, буде парна гра, чи як?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Олександр Науменко
Еліна наше все!!!
Ответить
+2
C.Пеклов
Єєє перемога!!!
Ответить
+2
chevars
З 1:4 у жіночому тенісі відігруються та й не рідко. Але, схоже, Еліна дуже мотивована зараз, і цей фокус Жіль не вдастся
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+2
VITASS
Підскоки перед ударом у Гаеля перейняла 
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+2
Павло
Просто дико пощастило на сетболі
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+2
Singularis
Толковый комментатор
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+2
Ivan456
Переможенька!!!
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+1
Mystic_Healer
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+1
mevast
Ответить
+1
serhiy
А ось вам !!!
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+1
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