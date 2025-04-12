Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 апреля женская сборная Украины проводит матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.

Вторыми на корт выйдут Элина Свитолина и Жиль Тайхман. Время начала встречи – 18:45 по Киеву.

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Это четвертый очный поединок соперниц. Счет 2:1 в пользу Жиль.

Если Элина выиграет у Тайхман, то Украина досрочно квалифицируется в финальный этап КБДК-2025.

Украина уступает Швейцарии 0:1. В первой игре Марта Костюк проиграла Селин Наеф.

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