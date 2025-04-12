ШОВКОВСКИЙ: «Был фол последней надежды, игрока Кривбасса могли удалять»

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.

После окончания этого противостояния главный тренер киевского клуба ответил на вопросы журналистов.

Очень важная победа. Всегда непросто играть против команд, которыми руководит Юрий Николаевич Вернидуб. Любой команде тяжело приезжать и играть в Кривом Роге. Это очень непростой соперник.

У нас было много моментов для того, чтобы доводить до ударов и забивать голы. В первом тайме были опасные эпизоды, во втором также были моменты. У Дениса Попова после подачи углового был отличный момент. У Андрея Ярмоленко – вернее, я бы сказал, у Виталия Буяльского, когда он решил отдать пас на Андрея, хотя мог завершать.

На Ванате, я считаю, было нарушение, и могли ставить фол последней надежды и удалять игрока «Кривбасса». Там спорный момент не в нашу пользу, и здесь удаление Попова – тоже не в нашу пользу.

Безусловно, для того чтобы забивать, надо бить по воротам, не хватает просто создавать голевые моменты. Мы над этим работаем и доказывали нашим игрокам, что любые комбинации нужно завершать ударами по воротам.

Результатом доволен. Доволен отношением, хотя непросто играть здесь из-за продолжительных воздушных тревог. Два часа мы добирались до стадиона, остановившись в Кропивницком. Это, возможно, наложило отпечаток, но отношение и мотивация игроков – это, безусловно, плюс.

Я не принимаю таких решений (о переносе матчей в другой город – прим), но понимаю, что «Кривбасс» в этих условиях проводит намного больше матчей. Им нужно доиграть поединок с одной командой, потом со второй. Это все нагрузки, подготовка для всех. То, что творится в нашей стране – здесь здравого смысла нет, но мы боремся за нашу независимость и свободу. В этом плане нам, безусловно, нужно выстоять.

Есть определенные обстоятельства и чемпионат нужно как-то доиграть. Как это будет – мы понимаем, что это дополнительные нагрузки для болельщиков. Но безопасность на стадионе также важна, – прокомментировал Шовковский.