Анчелотти рассказал о реакции боссов Реала после поражения от Арсенала
Карло утверждает, что в клубе его и в дальнейшем поддерживают
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своем будущем в клубе после разгромного поражения от «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:3).
«Мое будущее в клубе? Мой контракт является очень четким. У меня есть еще один год работы. Мне больше нечего сказать. Мы поговорим о будущем в конце сезона. Клуб всегда меня поддерживает», – сказал Анчелотти.
У Анчелотти контракт с «Реалом» до лета 2026 года. Одним из главных фаворитов на его замену является наставник «Байера» Хаби Алонсо.
Ранее Карло Анчелотти назвал главного виновника в поражении «Реала» от «Арсенала».
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