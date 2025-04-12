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  4. Анчелотти рассказал о реакции боссов Реала после поражения от Арсенала
Испания
12 апреля 2025, 21:00 |
1469
0

Анчелотти рассказал о реакции боссов Реала после поражения от Арсенала

Карло утверждает, что в клубе его и в дальнейшем поддерживают

12 апреля 2025, 21:00 |
1469
0
Анчелотти рассказал о реакции боссов Реала после поражения от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своем будущем в клубе после разгромного поражения от «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:3).

«Мое будущее в клубе? Мой контракт является очень четким. У меня есть еще один год работы. Мне больше нечего сказать. Мы поговорим о будущем в конце сезона. Клуб всегда меня поддерживает», – сказал Анчелотти.

У Анчелотти контракт с «Реалом» до лета 2026 года. Одним из главных фаворитов на его замену является наставник «Байера» Хаби Алонсо.

Ранее Карло Анчелотти назвал главного виновника в поражении «Реала» от «Арсенала».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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