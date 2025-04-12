Матч, который изменил теннис. Рекомендация: культовый фильм «Битва полов»

11–12 апреля сборная Украины по теннису играет в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Кто такая Билли Джин Кинг? С эпизодом из жизни выдающейся теннисистки можно ознакомиться в фильме «Битва полов», вышедшем на широкие экраны в 2017 году.

Это американо-британская спортивная комедия-драма 2017 года, рассказывающая о «Битве полов» – теннисном матче 1973 года между теннисистом-ветераном Бобби Риггсом и одной из ведущих профессиональных теннисисток этого периода Билли Джин Кинг.

Главная героиня фильма – профессиональная теннисистка Билли Джин Кинг (роль исполняет Эмма Стоун), побившая множество мировых рекордов. После завершения своей карьеры она принялась бороться за равноправие женщин и мужчин в спорте.

Билли Джин Кинг доказала, что женщины не хуже мужчин могут играть в теннис, победив первую ракетку мира Бобби Риггса (в роли – Стив Карелл). Этот матч стал настоящим национальным событием, его посмотрели более 50 миллионов человек. Результаты игры произвели настоящий фурор – ведь затем женщины-теннисистки стали получать такие же призовые, как мужчины.

Наш совет: посмотреть фильм «Битва полов», ведь это стоит внимания спортивного болельщика.

ВИДЕО. Трейлер к фильму «Битва полов»

ФОТО. Постер фильма «Битва полов»