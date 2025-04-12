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12 апреля 2025, 17:12 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:23
365
1

Матч, который изменил теннис. Рекомендация: культовый фильм «Битва полов»

Фильм 2017 года про теннисный матч между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом

12 апреля 2025, 17:12 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:23
365
1
Матч, который изменил теннис. Рекомендация: культовый фильм «Битва полов»
Билли Джин Кинг

11–12 апреля сборная Украины по теннису играет в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Кто такая Билли Джин Кинг? С эпизодом из жизни выдающейся теннисистки можно ознакомиться в фильме «Битва полов», вышедшем на широкие экраны в 2017 году.

Это американо-британская спортивная комедия-драма 2017 года, рассказывающая о «Битве полов» – теннисном матче 1973 года между теннисистом-ветераном Бобби Риггсом и одной из ведущих профессиональных теннисисток этого периода Билли Джин Кинг.

Главная героиня фильма – профессиональная теннисистка Билли Джин Кинг (роль исполняет Эмма Стоун), побившая множество мировых рекордов. После завершения своей карьеры она принялась бороться за равноправие женщин и мужчин в спорте.

Билли Джин Кинг доказала, что женщины не хуже мужчин могут играть в теннис, победив первую ракетку мира Бобби Риггса (в роли – Стив Карелл). Этот матч стал настоящим национальным событием, его посмотрели более 50 миллионов человек. Результаты игры произвели настоящий фурор – ведь затем женщины-теннисистки стали получать такие же призовые, как мужчины.

Наш совет: посмотреть фильм «Битва полов», ведь это стоит внимания спортивного болельщика.

ВИДЕО. Трейлер к фильму «Битва полов»

ФОТО. Постер фильма «Битва полов»

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Билли Джин Кинг фильмы теннис
Лоис Лейн
Лоис Лейн Sport.ua
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shar013
30-річна спортсменка на піку своєї кар'єри перемогла 55-річного діда. Оце досягнення... 🤷
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