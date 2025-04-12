Марта Костюк – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первой игры матчевого противостояния КБДК Украина – Швейцария
12 апреля женская сборная Украины проведет матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.
Первыми на корт выйдут Марта Костюк (WTA 25) и Селин Наеф (WTA 178). Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
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Это будет первый очный поединок соперниц.
Если Марта одолеет Селин, то Украина квалифицируется в финальный этап КБДК-2025.
Второй игрой противостояния Украина – Швейцария запланирован матч Элина Свитолина – Жиль Тайхман.
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