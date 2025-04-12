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  4. Марта Костюк – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 16:00 |
2750
25

Марта Костюк – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первой игры матчевого противостояния КБДК Украина – Швейцария

12 апреля 2025, 16:00 |
2750
25
Марта Костюк – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 апреля женская сборная Украины проведет матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.

Первыми на корт выйдут Марта Костюк (WTA 25) и Селин Наеф (WTA 178). Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Это будет первый очный поединок соперниц.

Если Марта одолеет Селин, то Украина квалифицируется в финальный этап КБДК-2025.

Второй игрой противостояния Украина – Швейцария запланирован матч Элина Свитолина – Жиль Тайхман.

РАСПИСАНИЕ

АНОНС

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Селин Наеф Марта Костюк женская сборная Украины по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Украина - Швейцария Кубок Билли Джин Кинг смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 26
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Vlad Holl
Для чого бити з усієї сили коли суперник поза грою. Три гейми підряд програти 178 ракетці , серед яких дві своїх подачі - це би треба вміти. 
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+3
Попандопуло из Одессы
Вчерашняя быстрая и лёгкая победа сыграла с Мартой злую шутку. Сегодня вышла на расслабоне.
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+2
C.Пеклов
Бляха...
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+1
sarra2008
Психологічна стійкість на нулі 
Ответить
+1
Singularis
Мотря в нокдауне
Ответить
+1
chevars
Перші враження. Наеф агресивна і вправна. Марті буде не просто з нею...
Ответить
+1
Попандопуло из Одессы
По-моему, Марта чётко показала, что у неё что-то в паху беспокоит. А комментаторы сидят, гадают, теории заговора строят...
Ответить
0
C.Пеклов
Трос допоміг зробити брейк..
Ответить
0
chevars
Ситуація на жаль загострюється. Марті доведеться докласти багатенько зусиль, щоб вирівняти неприємну ситуацію. Подивимось, чи існує у Мартусі горезвісна воля до перемоги 
Ответить
0
kadaad
Пока позорно проигрывает Марта!
Ответить
0
SosokDayany
Віримо в Марту ! 
Ответить
0
chevars
Цікаво, а хто капітан у швейцарок. Чи не сам Госснер?
Ответить
0
Mystic_Healer
пора з руки подавати
Ответить
0
chevars
Ребрейк у Наеф, а подача у Марти як прийшла, так і пішла
Ответить
0
sarra2008
Класика
Ответить
0
Singularis
4:4 ((
Ответить
0
chevars
А на цей раз брейк не зірвався, ще й так прикро для пухлика
Ответить
0
chevars
Зірвався на жаль брейк, але це симптом, не зважаючи на агресивну гру Наеф
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0
mevast
Ответить
0
chevars
У Марти пішла перша подача. Зарано ще хвалити , але факт приємний
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0
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