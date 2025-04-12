Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЮК: «Следим за турнирной ситуацией, но рассчитываем на себя»
Молодежные турниры
12 апреля 2025, 15:32 | Обновлено 12 апреля 2025, 15:34
121
0

КОСТЮК: «Следим за турнирной ситуацией, но рассчитываем на себя»

Тренер «Динамо» U-19 о победе над «Кривбассом»

12 апреля 2025, 15:32 | Обновлено 12 апреля 2025, 15:34
121
0
КОСТЮК: «Следим за турнирной ситуацией, но рассчитываем на себя»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездную победу над «Кривбассом» U-19 в рамках 24-го тура молодежного чемпионата. Столичный клуб переиграл соперника со счетом 3:1.

– Игорь Владимирович, насколько поездка в Кривой Рог оказалась тяжелой для команды?

– Мы выстроили логистику так, чтобы не ночевать в Кривом Роге. Мы разговаривали с ребятами, что они должны быть максимально сконцентрированными, мобильными, поскольку матчи, в которых есть воздушная тревога, не похожи на обычные. Нужно быть максимально сконцентрированными с первых минут, не терять свои возможности.

Перед игрой была задержка из-за тревоги, но сам матч, к счастью, прошел без остановок, поэтому динамика в принципе сохранялась. Главное, что мы получили три очка.

– В первом круге «Динамо» разгромило «Кривбасс». Всего в этом сезоне много очень уверенных побед, не трудно ли вам настраивать игроков на максимум в каждой игре?

– Есть определенные моменты, над которыми мы работаем. У некоторых игроков уверенность превращается в самоуверенность. В некоторых эпизодах они переигрывают, передерживают мяч, считая, что где-то можно выигрывать за счет мастерства. Мы над этим работаем, разговариваем с ними, ведь это молодые футболисты, и такие моменты могут возникать. Главное – их исправлять.

– В предыдущем матче вы выпустили на замену Осипенко, но потом заменили его. Сегодня он оформил дубль. Это тоже был воспитательный момент?

– В первую очередь речь идет не о воспитательных моментах, ведь главное – команда, которая должна достигать результата. И когда на футбольном поле есть моменты, которые нас не устраивают, и команда от этого страдает, мы вносим определенные коррективы.

– Тем не менее, в этой игре Осипенко исправился?

– Да, в этой игре Кирилл забил два гола. Мы понимаем, что он умеет, чего от него можно ждать. Мы увидели две разные игры в его исполнении в прошлом матче и этом. Однако не стоит забывать, что он пропустил довольно долгий период, и ему нужно время, чтобы вернуть свою лучшую форму. Мы даем ему игровое время и хотим, чтобы он как можно скорее стал тем Кириллом Осипенко, каким он был до травмы.

– Думают ли уже в команде о матче с главным конкурентом в борьбе за чемпионство, «Шахтером», который уже не за горами?

– Конечно, мы следим за турнирной ситуацией, но рассчитываем только на себя. Нам надо брать свои очки и двигаться от матча к матчу.

По теме:
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
ВИДЕО. 14-й гол в чемпионате. Ванат увеличил преимущество Динамо
Подвел команду. Попов получил красную и оставил Динамо в меньшинстве
Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Кривбасс Кривой Рог U-19 Кривбасс - Динамо Игорь Костюк
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Бокс | 12 апреля 2025, 08:18 4
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»

«Железный Майк» высказался о Мухаммеде Али

Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Футбол | 12 апреля 2025, 00:22 2
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал

«Реал» возглавит Хаби Алонсо

Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги
Футбол | 12.04.2025, 13:25
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Бокс | 12.04.2025, 04:55
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Леганес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 12.04.2025, 14:56
Леганес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леганес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
12.04.2025, 00:03
Бокс
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 7
Футбол
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 1
Бокс
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
12.04.2025, 03:20 4
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем