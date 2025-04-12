КОСТЮК: «Следим за турнирной ситуацией, но рассчитываем на себя»

Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездную победу над «Кривбассом» U-19 в рамках 24-го тура молодежного чемпионата. Столичный клуб переиграл соперника со счетом 3:1.

– Игорь Владимирович, насколько поездка в Кривой Рог оказалась тяжелой для команды?

– Мы выстроили логистику так, чтобы не ночевать в Кривом Роге. Мы разговаривали с ребятами, что они должны быть максимально сконцентрированными, мобильными, поскольку матчи, в которых есть воздушная тревога, не похожи на обычные. Нужно быть максимально сконцентрированными с первых минут, не терять свои возможности.

Перед игрой была задержка из-за тревоги, но сам матч, к счастью, прошел без остановок, поэтому динамика в принципе сохранялась. Главное, что мы получили три очка.

– В первом круге «Динамо» разгромило «Кривбасс». Всего в этом сезоне много очень уверенных побед, не трудно ли вам настраивать игроков на максимум в каждой игре?

– Есть определенные моменты, над которыми мы работаем. У некоторых игроков уверенность превращается в самоуверенность. В некоторых эпизодах они переигрывают, передерживают мяч, считая, что где-то можно выигрывать за счет мастерства. Мы над этим работаем, разговариваем с ними, ведь это молодые футболисты, и такие моменты могут возникать. Главное – их исправлять.

– В предыдущем матче вы выпустили на замену Осипенко, но потом заменили его. Сегодня он оформил дубль. Это тоже был воспитательный момент?

– В первую очередь речь идет не о воспитательных моментах, ведь главное – команда, которая должна достигать результата. И когда на футбольном поле есть моменты, которые нас не устраивают, и команда от этого страдает, мы вносим определенные коррективы.

– Тем не менее, в этой игре Осипенко исправился?

– Да, в этой игре Кирилл забил два гола. Мы понимаем, что он умеет, чего от него можно ждать. Мы увидели две разные игры в его исполнении в прошлом матче и этом. Однако не стоит забывать, что он пропустил довольно долгий период, и ему нужно время, чтобы вернуть свою лучшую форму. Мы даем ему игровое время и хотим, чтобы он как можно скорее стал тем Кириллом Осипенко, каким он был до травмы.

– Думают ли уже в команде о матче с главным конкурентом в борьбе за чемпионство, «Шахтером», который уже не за горами?

– Конечно, мы следим за турнирной ситуацией, но рассчитываем только на себя. Нам надо брать свои очки и двигаться от матча к матчу.