Динамо U-19 одержало уверенную победу над сверстниками Кривбасса

В матче 24-го тура юношеского чемпионата Украины «Динамо» U-19 играло в гостях с «Кривбассом».

Матч, который начался с задержкой из-за воздушной тревоги, прошел под диктовку команды из столицы.

Уже на 9-й минуте Богдан Редушко отдал передачу в штрафную площадку, где Владислав Герич переправил «кожаного» в сетку ворот.

В первом тайме голов больше не было, хотя игроки «Динамо» упустили несколько опасных моментов.

Во втором тайме киевляне начали активнее атаковать. К 68-й минуте дублем отметился Кирилл Осипенко. Уже при разгромном счете гости сбавили темп и пропустили почти сразу от Святослава Матяша.

Чемпионат U19. 24-й тур

«Кривбасс» – «Динамо» – 1:3 (0:1).

11.04.2025. Кривой Рог, стадион «Спарта»

«Кривбасс»: 1. Омельченко - 2. Каплунов (9. Мурашко, 64), 14. Нянчур, 3. Маяков, 17. Губенко - 25. Газаян, 8. Вильямс, 24. Гладков (10. Матяш, 64), 23. Пличко, 16. Бутенко (19. Плотко, 71) - 22. Боднар (18. Салех, 71).

«Динамо»: 71. В.Суркис - 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 15. Дикий - 23. Озимай (14. Ищенко, 46), 6. Пеикришвили (22. Осипенко, 58), 18. Саленко (25. Люсин, 61), 7. Кремчанин, 20. Редушко (32. Задорожный, 73) - 21. Герич (11. Пономаренко, 61).

Голы: Матяш (71) - Герич (9), Осипенко (59, 68).