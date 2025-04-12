Трансфер на лето. Четвертьфиналист Лиги чемпионов нацелился на Зинченко
Украинца все еще хочет подписать дортмундская «Боруссия»
Дортмундская «Боруссия» не потеряла интерес к украинскому защитнику лондонского «Арсенала» Александру Зинченко, сообщает Football Insider.
Немецкий клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего игрока «канониров» ближайшим летом. Отмечается, что «Боруссия» уже давно является почитательницей таланта украинца и готова вновь проявить к нему интерес.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 17 матчей и забил 1 гол. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.
Ранее сообщалось о том, известный журналист заявил, что «Арсеналу» будет нелегко продать Зинченко.
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