Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер на лето. Четвертьфиналист Лиги чемпионов нацелился на Зинченко
Англия
12 апреля 2025, 14:41 |
1436
1

Трансфер на лето. Четвертьфиналист Лиги чемпионов нацелился на Зинченко

Украинца все еще хочет подписать дортмундская «Боруссия»

12 апреля 2025, 14:41 |
1436
1
Трансфер на лето. Четвертьфиналист Лиги чемпионов нацелился на Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Дортмундская «Боруссия» не потеряла интерес к украинскому защитнику лондонского «Арсенала» Александру Зинченко, сообщает Football Insider.

Немецкий клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего игрока «канониров» ближайшим летом. Отмечается, что «Боруссия» уже давно является почитательницей таланта украинца и готова вновь проявить к нему интерес.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 17 матчей и забил 1 гол. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.

Ранее сообщалось о том, известный журналист заявил, что «Арсеналу» будет нелегко продать Зинченко.

По теме:
Челси заплатит более 100 млн евро за игрока, который заменит Мудрика
Бавария – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Реал обратился с просьбой к испанской Ла Лиге. Все из-за поражения в ЛЧ
Александр Зинченко Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борьба за титул продолжается? Составы на матч Александрии в УПЛ
Футбол | 12 апреля 2025, 14:42 0
Борьба за титул продолжается? Составы на матч Александрии в УПЛ
Борьба за титул продолжается? Составы на матч Александрии в УПЛ

Команда Ротаня сыграет против Руха

Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Бокс | 12 апреля 2025, 04:55 3
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой

Фрэнк назвал причину, почему Дюбуа победит Александра в реванше

Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Футбол | 12.04.2025, 04:55
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Футбол | 12.04.2025, 00:22
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги
Футбол | 12.04.2025, 13:25
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено второй раз подряд из-за тревоги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Можливо і домовляться, якщо Арсенал погодиться на адекватну ціну
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55 1
Бокс
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
10.04.2025, 11:32
Футбол
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 9
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 5
Бокс
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем