Трансфер на лето. Четвертьфиналист Лиги чемпионов нацелился на Зинченко

Дортмундская «Боруссия» не потеряла интерес к украинскому защитнику лондонского «Арсенала» Александру Зинченко, сообщает Football Insider.

Немецкий клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего игрока «канониров» ближайшим летом. Отмечается, что «Боруссия» уже давно является почитательницей таланта украинца и готова вновь проявить к нему интерес.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 17 матчей и забил 1 гол. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.

Ранее сообщалось о том, известный журналист заявил, что «Арсеналу» будет нелегко продать Зинченко.