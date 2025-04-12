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  4. Соболева пробилась в первый финал в сезоне 2025 года
ITF
12 апреля 2025, 14:34 |
402
0

Соболева пробилась в первый финал в сезоне 2025 года

Анастасия переиграла Лауру Хиетаранту и поборется за трофей на турнире ITF W35 в Италии

12 апреля 2025, 14:34 |
402
0
Соболева пробилась в первый финал в сезоне 2025 года
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 204) вышла в финал грунтового турнира ITF W35 в городе Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

В полуфинале украинка в двух сетах выиграла у Лауры Хиетаранты (Финляндия, WTA 447) за 2 часа и 24 минуты.

ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/2 финала

Анастасия Соболева (Украина) [1] – Лаура Хиетаранта (Финляндия) – 6:2, 7:6 (8:6)

Это была первая встреча соперниц.

За трофей Анастасия поборется против победительницы матча Эмма Лене (Франция, WTA 483) – Антониа Шмидт (Германия, WTA 423).

Для Соболевой это будет первый финал в 2025 году и первый с января 2023. Анастасия впервые сыграет в решающем поединке на соревнованиях категории ITF W35. Всего на счету 20-летней украинки 5 трофеев – все на 15-тысячниках (4 Анталии и Шымкент).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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