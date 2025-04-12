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Первая лига
Металлург Зп
12.04.2025 11:30 – FT 1 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
12 апреля 2025, 13:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 13:40
301
0

Супер гол не помог. Металлург поделил очки с подопечными Вирта

«Нива» в Запорожье сыграла вничью – 1:1

12 апреля 2025, 13:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 13:40
301
0
Супер гол не помог. Металлург поделил очки с подопечными Вирта
ФК Металлург Запорожье

В субботу, 12 апреля состоялся матч между «Металлургом» Запорожье и «Нивой» Тернополь в группе за выживание в Первой лиге Украины.

Поединок принимала «Славутич-Арена» в Запорожье.

Первый тайм выдался безголевым, однако перед свистком на перерыв полузащитник «Нивы» Сергей Давыдов получил прямую красную карточку.

Удачную замену во второй половине встречи выполнил тренер «Металлурга». Футболист хозяев Дмитрий Иродовский вышел на поле и через три минуты открыл счет в матче. Казалось, что победа уже в кармане «Металлурга», но «Нива» на 77-й минуте вернула паритет и поделила очки с соперником.

В итоге «Нива» осталась на 10-й позиции (23 пункта), а «Металлург» поднялся на 12-е место (19 баллов).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 3-й тур. 12 апреля

«Металлург» Запорожье «Нива» Тернополь - 1:1

Голы: Иродовский, 58 - Посевкин, 78

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь Дмитрий Иродовский Радион Посевкин Юрий Вирт
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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