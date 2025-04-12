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  4. «Соперник посложнее». Экс-форвард Динамо сравнил пары в полуфинале Кубка
Кубок Украины
12 апреля 2025, 13:03 |
672
0

«Соперник посложнее». Экс-форвард Динамо сравнил пары в полуфинале Кубка

Максим Шацких поделился мнением о перспективах киевского клуба в нынешнем сезоне

12 апреля 2025, 13:03 |
672
0
«Соперник посложнее». Экс-форвард Динамо сравнил пары в полуфинале Кубка
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил шансы подопечных Александра Шовковского в чемпионате, а также сравнил полуфинальные пары в Кубке Украины:

– Максим Александрович, как считаете, какие шансы у «Динамо» на чемпионство Украины?

– Какие шансы? «Динамо» каким в турнирной таблице идет? Первым с отрывом в 4 очка от второй «Александрии». Все, как говорится, в их руках, головах и все остальное. Все от них зависит. Это самое главное. Не нужно смотреть, кто как сыграл. От вас все зависит. Если все матчи выиграете, вы чемпионы.

– А что вы думаете по поводу полуфиналов Кубка Украины? «Динамо» явный фаворит в паре с «Буковиной», а «Шахтеру» предстоит сыграть с «Полесьем», у которого «горняки» ни разу не выигрывали.

– «Полесье» – соперник посложнее, конечно. Это не «Буковина», понятное дело. Но посмотрим-посмотрим. По матчу «Буковина» – «Динамо» нечего говорить. Должны ли киевляне проходить команду из Черновцов? Это не обсуждается даже.

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Буковина Черновцы Шахтер Донецк Полесье Житомир Буковина - Динамо Полесье - Шахтер Максим Шацких инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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