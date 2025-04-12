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  4. Реал выгонит трех игроков после поражения Арсеналу. Среди них есть легенда
Испания
12 апреля 2025, 23:47 |
1300
1

Реал выгонит трех игроков после поражения Арсеналу. Среди них есть легенда

Испанский клуб покинут Лука Модрич, Давид Алаба и Лукас Васкес

12 апреля 2025, 23:47 |
1300
1
Реал выгонит трех игроков после поражения Арсеналу. Среди них есть легенда
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» запланировал серьезное обновление состава после разгромного поражения от Лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:3).

По информации испанского издания Diario AS, мадридский гранд не станет продлевать контракты с легендой клуба хорватом Лукой Модричем и испанским футболистом Лукаском Васкесом. Кроме этого, мадридцы планируют продать австрийского защитника Давида Алабу, который получает одну из самых больших зарплат в клубе.

Отмечается, что еще одного возрастного игрока 32-летнего Антонио Рюдигера «королевский клуб» планирует сохранить и работает над продлением его контракта.

Ранее Карло Анчелотти назвал главного виновника в поражении «Реала» от «Арсенала».

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лука Модрич Лукас Васкес Давид Алаба Антонио Рюдигер
Дмитрий Олейник Источник: AS
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Victor673256ua
З Алабою варто прощатися. Не грає він зараз на ті гроші, які отримує
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