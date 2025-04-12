Реал выгонит трех игроков после поражения Арсеналу. Среди них есть легенда
Испанский клуб покинут Лука Модрич, Давид Алаба и Лукас Васкес
Мадридский «Реал» запланировал серьезное обновление состава после разгромного поражения от Лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:3).
По информации испанского издания Diario AS, мадридский гранд не станет продлевать контракты с легендой клуба хорватом Лукой Модричем и испанским футболистом Лукаском Васкесом. Кроме этого, мадридцы планируют продать австрийского защитника Давида Алабу, который получает одну из самых больших зарплат в клубе.
Отмечается, что еще одного возрастного игрока 32-летнего Антонио Рюдигера «королевский клуб» планирует сохранить и работает над продлением его контракта.
Ранее Карло Анчелотти назвал главного виновника в поражении «Реала» от «Арсенала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Черноморец» проиграл «Оболони»
Хаби хочет купить еще одного голкипера