Украинский форвард мог перебраться в Германию. Почему трансфер сорвался?

Форвард львовского «Руха» Ярослав Карабин заявил, что мог перебраться в чемпионат Германии. В услугах молодого нападающего был заинтересован Кайзерслаутерн, ныне выступающий во второй Бундеслиге.

– Твоя фамилия звучала в контексте интереса со стороны Кайзерслаутерна. Как это соответствовало реальности?

– Отвечу так. Я – игрок Руха, и сейчас мои ближайшие планы связаны с этим клубом, – сказал Ярослав.

В нынешнем сезоне Карабин провел 25 матчей за «Рух» во всех турнирах, забив шесть голов и оформив три ассиста. Контракт Ярослава со львовским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.