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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 11:59 | Обновлено 12 апреля 2025, 12:34
420
0

Украинский форвард мог перебраться в Германию. Почему трансфер сорвался?

Ярослав Карабин решил остаться в «Рухе»

12 апреля 2025, 11:59 | Обновлено 12 апреля 2025, 12:34
420
0
Украинский форвард мог перебраться в Германию. Почему трансфер сорвался?
ФК Рух. Ярослав Карабин

Форвард львовского «Руха» Ярослав Карабин заявил, что мог перебраться в чемпионат Германии. В услугах молодого нападающего был заинтересован Кайзерслаутерн, ныне выступающий во второй Бундеслиге.

– Твоя фамилия звучала в контексте интереса со стороны Кайзерслаутерна. Как это соответствовало реальности?

– Отвечу так. Я – игрок Руха, и сейчас мои ближайшие планы связаны с этим клубом, – сказал Ярослав.

В нынешнем сезоне Карабин провел 25 матчей за «Рух» во всех турнирах, забив шесть голов и оформив три ассиста. Контракт Ярослава со львовским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Ярослав Карабин Кайзерслаутерн Вторая Бундеслига трансферы трансферы УПЛ Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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