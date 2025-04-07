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  4. Ярослав КАРАБИН: «Колос не удивил, ведь Рух качественно подготовился»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 22:20 |
119
1

Ярослав КАРАБИН: «Колос не удивил, ведь Рух качественно подготовился»

Автор победного гола в ворота «Колоса» остался доволен игрой

07 апреля 2025, 22:20 |
119
1
Ярослав КАРАБИН: «Колос не удивил, ведь Рух качественно подготовился»
ФК Рух. Ярослав Карабин

Игрок львовского «Руха» Ярослава Карабин забил в матче против «Колоса» победный гол и прокомментировал игру 23-го тура УПЛ.

«Это была сложная игра, но мы боролись до конца и получили такую желанную победу. Все довольны этим результатом. Рад, что удалось помочь команде победить. Надеюсь, что смогу продолжить забивать голы и в следующих играх.

«Колос» особо не удивил, ведь мы качественно подготовились к этому матчу. Ковалевцы сыграли так, как об этом нам говорил наш тренерский штаб. «Рух« имел еще несколько хороших возможностей, чтобы увеличить свое преимущество, но команде хватило для победы и одного гола».

Ранее, Виталий Пономарев прокомментировал игру «Колос» – «Рух».

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Ярослав Карабин Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 1
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Виктор Алтухов
С Зарей Колос судью "зарядил", а тут, видимо, не вышло.  Хотя, с другой стороны, на последжних секундах был пенальти для Колоса, но судья матч закончил. Сплошные чудеса! Видно, Рух прикупил рефери. И у одних и у других такое бывало раньше.
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