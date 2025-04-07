Ярослав КАРАБИН: «Колос не удивил, ведь Рух качественно подготовился»

Игрок львовского «Руха» Ярослава Карабин забил в матче против «Колоса» победный гол и прокомментировал игру 23-го тура УПЛ.

«Это была сложная игра, но мы боролись до конца и получили такую желанную победу. Все довольны этим результатом. Рад, что удалось помочь команде победить. Надеюсь, что смогу продолжить забивать голы и в следующих играх.

«Колос» особо не удивил, ведь мы качественно подготовились к этому матчу. Ковалевцы сыграли так, как об этом нам говорил наш тренерский штаб. «Рух« имел еще несколько хороших возможностей, чтобы увеличить свое преимущество, но команде хватило для победы и одного гола».

Ранее, Виталий Пономарев прокомментировал игру «Колос» – «Рух».