Виталий ПОНОМАРЕВ: «Слюсарю разбили нос, а фол не зафиксировали»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Колосом (1:0) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Это был важный матч, ведь каждая команда будет бороться за каждое очко в заключительной стадии сезона. В предыдущих поединках «Рух» эпизодически показывал неплохую игру, но не было жажды победы. Поэтому необходимо было, чтобы в Ковалевке ребята сыграли с первой и до последней минуты на максимуме своих возможностей. Конечно, нам не все удавалось, но мы довольны, что мы смогли победить.

Денису Слюсарю разбили нос, и поэтому пришлось его заменить. В этом эпизоде арбитр даже не назначил штрафной удар. Сейчас Денис поедет на дополнительное обследование, чтобы определить точный диагноз. Относительно спорного момента в конце игры, то я не видел ни в одном европейском чемпионате, чтобы судьи так часто и так долго проверяли эпизоды благодаря ВАР. Из-за этого возникает много остановок и это очень сбивает темп игры. Относительно конкретного момента, то похожий эпизод был и в первом тайме у ворот «Колоса» и арбитры тоже тогда не отреагировали на него.

Мы ожидали сложную игру. Думаю, сейчас не будет много красивых матчей, ведь все клубы решают свои турнирные задачи и на первый план выйдут характер и борьба. Этот чемпионат очень интересный и нет проходных игр. Возможно, матч с «Колосом» не был ярким, но я благодарен команде за эту игру и положительный результат. Я доволен их отношением к игре и эта победа очень важна для нас.

Не могу сказать, что тот состав, который играл сегодня - оптимальный. У нас было много серьезных изменений в зимней паузе, поэтому мы еще ищем свою оптимальную игру и исполнителей, которые будут начинать ее со старта поединка. В то же время могу сказать, что игроки, которые вышли с первых минут против «Колоса», провели качественный матч».