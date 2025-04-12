КИЧЕНОК: «Нам, конечно, помогает то, что мы знаем друг друга всю жизнь»

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок дали комментарии после победы над польским тандемом Мартина Кубка / Майя Хвалиньска в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Надежда Киченок: «Да действительно, это был сложный матч. Наша команда пыталась взять каждое очко, мы знаем, насколько это важно завершить день со счетом 3:0. Так что мы в целом довольны».



Людмила Киченок: «Когда мы снова играем вместе, то нам, конечно, помогает то, что мы знаем друг друга всю жизнь (смеется). Это довольно легко снова возвращаться в пару, даже после того, как мы долго не играли вместе.



Какие были мысли, когда мы уступали во второй партии на тай-брейке? Если честно, то не хотелось играть третий сет. Мы видели, что вся команда ждет, все болельщики ждут, поэтому хотелось довести дело до победы в двух партиях».



После второго игрового дня, в котором наша команда переиграла сборную Польши со счетом 3:0, в сегодняшнем поединке со сборной Швейцарии украинкам достаточно выиграть один матч, чтобы занять первое место в группе и выйти в финальную часть командного турнира.