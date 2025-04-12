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Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 11:57 | Обновлено 12 апреля 2025, 12:04
145
0

КИЧЕНОК: «Нам, конечно, помогает то, что мы знаем друг друга всю жизнь»

Людмила и Надежда Киченок дали комментарии после победы над польским тандемом

12 апреля 2025, 11:57 | Обновлено 12 апреля 2025, 12:04
145
0
КИЧЕНОК: «Нам, конечно, помогает то, что мы знаем друг друга всю жизнь»
ФТУ. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок дали комментарии после победы над польским тандемом Мартина Кубка / Майя Хвалиньска в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Надежда Киченок: «Да действительно, это был сложный матч. Наша команда пыталась взять каждое очко, мы знаем, насколько это важно завершить день со счетом 3:0. Так что мы в целом довольны».

Людмила Киченок: «Когда мы снова играем вместе, то нам, конечно, помогает то, что мы знаем друг друга всю жизнь (смеется). Это довольно легко снова возвращаться в пару, даже после того, как мы долго не играли вместе.

Какие были мысли, когда мы уступали во второй партии на тай-брейке? Если честно, то не хотелось играть третий сет. Мы видели, что вся команда ждет, все болельщики ждут, поэтому хотелось довести дело до победы в двух партиях».

После второго игрового дня, в котором наша команда переиграла сборную Польши со счетом 3:0, в сегодняшнем поединке со сборной Швейцарии украинкам достаточно выиграть один матч, чтобы занять первое место в группе и выйти в финальную часть командного турнира.

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Кубок Билли Джин Кинг Людмила Киченок Надежда Киченок Мартина Кубка Майя Хвалиньска сборная Украины
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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