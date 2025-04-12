Леау и Рейндерс попали в интересные статистические рейтинги Серии А

11 апреля в матче 32-го тура Серии А «Милан» на выезде переиграл «Удинезе» со счетом 4:0.

25-летний португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау отметился голом и ассистом.

Теперь на счету португальца 7 голов и 8 результативных передач в сезоне Серии А.

Рафаэл Леау (7+8) и Кристиан Пулишич (9+8) являются двумя из трех игроков вместе с Ромелу Лукаку (11+8), которые отметились минимум 7-ю голами и ассистами в текущем сезоне Серии А.

26-летний нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс забил свой 10-й гол в сезоне Серии А, что позволило ему стать вторым футболистом из Нидерландов, забившим за «Милан» 10+ голов в одном сезоне. Первым был Марко Ван Бастен, который забивал двузначное количество мячей за клуб в пяти сезонах.