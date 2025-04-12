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Италия
12 апреля 2025, 11:06 | Обновлено 12 апреля 2025, 11:08
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0

Леау и Рейндерс попали в интересные статистические рейтинги Серии А

Игроки «Милана» отметились голами в матче против «Удинезе»

12 апреля 2025, 11:06 | Обновлено 12 апреля 2025, 11:08
32
0
Леау и Рейндерс попали в интересные статистические рейтинги Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля в матче 32-го тура Серии А «Милан» на выезде переиграл «Удинезе» со счетом 4:0.

25-летний португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау отметился голом и ассистом.

Теперь на счету португальца 7 голов и 8 результативных передач в сезоне Серии А.

Рафаэл Леау (7+8) и Кристиан Пулишич (9+8) являются двумя из трех игроков вместе с Ромелу Лукаку (11+8), которые отметились минимум 7-ю голами и ассистами в текущем сезоне Серии А.

26-летний нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс забил свой 10-й гол в сезоне Серии А, что позволило ему стать вторым футболистом из Нидерландов, забившим за «Милан» 10+ голов в одном сезоне. Первым был Марко Ван Бастен, который забивал двузначное количество мячей за клуб в пяти сезонах.

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Милан Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Рафаэл Леау Тиджани Рейндерс Удинезе - Милан статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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