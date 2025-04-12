Леау и Рейндерс попали в интересные статистические рейтинги Серии А
Игроки «Милана» отметились голами в матче против «Удинезе»
11 апреля в матче 32-го тура Серии А «Милан» на выезде переиграл «Удинезе» со счетом 4:0.
25-летний португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау отметился голом и ассистом.
Теперь на счету португальца 7 голов и 8 результативных передач в сезоне Серии А.
Рафаэл Леау (7+8) и Кристиан Пулишич (9+8) являются двумя из трех игроков вместе с Ромелу Лукаку (11+8), которые отметились минимум 7-ю голами и ассистами в текущем сезоне Серии А.
26-летний нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс забил свой 10-й гол в сезоне Серии А, что позволило ему стать вторым футболистом из Нидерландов, забившим за «Милан» 10+ голов в одном сезоне. Первым был Марко Ван Бастен, который забивал двузначное количество мячей за клуб в пяти сезонах.
🤷♂️🔥 @acmilan pic.twitter.com/ehDFbRquUp— Lega Serie A (@SerieA) April 11, 2025
10 - Tijjani Reijnders, 10 reti in questa Serie A, è diventato il 2° calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo di massima serie dopo Marco Van Basten (5 volte - 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93). Tulipano.#UdineseMilan— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2025
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