Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 8) подвел итоги поражения от Лоренцо Музетти (АТР 16) в четвертьфинале грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло. Это было всего лишь его второе поражение на местных кортах с 2021 года.

«Подача определенно была тем элементом, которого не хватало. Я играл с одной подачей. На протяжении всего второго и третьего сетов у меня была только вторая подача».

Статистика подтверждает его слова, согласно данным Infosys ATP Stats, Циципас попал в квадрат лишь 49% первых подач. В решающем сете грек сделал всего 8 первых подач из 28 возможных и допустил двойную ошибку на брейк-пойнте при счете 3:3, что позволило Музетти уверенно довести матч до победы.

«Тяжело принять это. Я чувствовал уверенность на этом корте и проиграл матч, в котором, как мне казалось, у меня было все, чтобы победить. Это действительно разбивает сердце», – отметил 26-летний Циципас.

Теперь его показатель в сезоне – 13 побед и 7 поражений. В матче против Музетти он допустил 45 невынужденных ошибок, из которых 23 – после его, как правило, надежного форхенда.

«Я просто чувствую, что мог сделать гораздо больше сегодня. Я промахивался по форхендам, которые обычно никогда не мажу. Я был даже удивлен, что мяч либо вылетал за пределы корта, либо не перелетал сетку».

На следующей неделе Стефанос Циципас впервые с октября 2018 года покинет топ-15 мирового рейтинга ATP.