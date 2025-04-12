В Реале сделали заявление относительно Лунина. Что ждет украинского кипера?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отсутствовал в заявке «королевского клуба» в последнем матче против «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:3).

Причиной отсутствия голкипера является повреждение, которое он получил в кубковом матче против «Реала Сосьедад» (4:4). Официальный сайт «Реала» сделал заявление относительно здоровья украинского вратаря – он пока не вернулся к полноценным тренировкам и продолжает проходить программу восстановления вместе с Давидом Алабой и Ферланом Менди.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.