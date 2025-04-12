В Реале сделали заявление относительно Лунина. Что ждет украинского кипера?
Голкипер сборной Украины продолжает восстанавливаться от травмы
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отсутствовал в заявке «королевского клуба» в последнем матче против «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:3).
Причиной отсутствия голкипера является повреждение, которое он получил в кубковом матче против «Реала Сосьедад» (4:4). Официальный сайт «Реала» сделал заявление относительно здоровья украинского вратаря – он пока не вернулся к полноценным тренировкам и продолжает проходить программу восстановления вместе с Давидом Алабой и Ферланом Менди.
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Прикол с уважением к старшим продолжается
Тренер Александрии недоволен работой арбитров в матче с Рухом