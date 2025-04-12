АЛЬКАРАС: «Настоящие чемпионы находят нужный уровень, когда это необходимо»

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) провел непростой матч против фрунцуза Артура Фиса (АТР 15) в четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло. Он сумел одержать волевую победу и впервые в карьере пробился в полуфинал грунтового турнира в Монако.

После напряженного трехсетового поединка испанец поделился мыслями о менталитете чемпиона и предстоящем полуфинале на послематчевой пресс-конференции.

«Я думаю, что настоящие чемпионы находят нужный уровень тогда, когда это действительно необходимо. Конечно, мне бы хотелось показывать высокий уровень и свой лучший теннис с первой до последней подачи, но в теннисе мы играем по два с половиной часа, и это одна из самых сложных задач – удерживать лучший уровень игры на протяжении всего матча.

Когда это необходимо, здорово, если ты можешь включить свой лучший теннис. Но иногда соперник играет лучше, и тебе нужно это принять, бежать и бороться».

Хотя Карлос Алькарас уже является четырехкратным победителем турниров Большого шлема и пять раз побеждал на Мастерсах, турнир в Монте-Карло до сих пор оставался для него неизведанной территорией. Это всего лишь его второе выступление испанца в Монако. В 2022 году он проиграл Себастьяну Корде в первом же раунде.

«Я все еще очень молод, мне предстоит пережить новые моменты и учиться. Но я чувствую, что умею справляться с ситуациями, которые другим игрокам пока незнакомы. Это мое второе выступление здесь, и возможность впервые сыграть в полуфинале помогает мне расти как игроку и как человеку. Каждый матч – это что-то новое, и я учусь на тех поединках, которые провожу здесь».

В субботу Карлос Алькарас сыграет в полуфинале с соотечественником Алехандро Давидовичем-Фокиной, который ранее уже выходил в финал турнира в Монте-Карло. Карлос отметил, что они хорошо знакомы с Алехандро.

«Он пригласил меня на свою свадьбу. Мы – друзья. Мы давно знакомы. Он играл с моим старшим братом, когда они были младше. Я знаю его довольно хорошо, мы не раз тренировались вместе. Это будет интересный матч. Нелегко играть против друга, но, когда выходишь на корт, друзей уже нет».

С начала сезона Алькарас провел на кортах 22 поединка и одержал 18 побед. Если Карлитос выиграет титул в Монте-Карло, то обойдет Александра Зверева и поднимется на вторую строчку мирового рейтинга ATP уже в понедельник.