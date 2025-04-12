«Очень приятно». Лидер Металлиста отреагировал на дерзкий поступок Судакова

Лидер харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь вспомнил победу своей команды над «Металлистом 1925» (1:0) в харьковском дерби. Дегтярь отреагировал на комментарий Георгия Судакова, который подколол «Металлист 1925».

– Кирилл, именно твоя передача со штрафного удара помогла Металлисту победить в харьковском дерби. Какие эмоции остались от победы над Металлистом 1925?

– Эмоции остались только положительные, хотя и немного погасли, потому что впереди важная игра с ФК Кудровка, к которой мы уже готовимся. А перед матчем с Металлистом 1925 года все в команде понимали значение дерби, что это противостояние двух харьковских команд. Мы всерьез настраивались на этот поединок.

Перед игрой наш капитан Владислав Рыбак издал очень мотивационную речь, вспомнив и наших военных. В преддверии дерби воины прислали нам видео, где сказали, что они наблюдают за Металлистом, продолжают болеть за нашу команду. Да и на самой игре в Ужгороде тоже присутствовали наши герои, они поддерживали нас, это придавало сил.

– А как вам комментарий от Судакова, который публично поздравил Металлист с победой над Металлистом 1925 и назвал его настоящим?

– Очень приятно, что такие футболисты поддерживают именно наш клуб. Когда увидели комментарий, в команде все немного улыбнулись. В целом мы очень положительно восприняли приветствие от Судакова, – сказал Дигтярь.