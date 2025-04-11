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Украина. Первая лига
11 апреля 2025, 10:32 | Обновлено 11 апреля 2025, 10:33
257
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Металлист не ставит задачу любой ценой выйти в УПЛ»

Молодая команда проходит этап становления

11 апреля 2025, 10:32 | Обновлено 11 апреля 2025, 10:33
257
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Металлист не ставит задачу любой ценой выйти в УПЛ»
СК Днепр-1. Евгений Красников

Первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от харьковского дерби в группе «Чемпионская» Первой лиги, назвал главных претендентов на повышение в классе:

– Это было настоящее дерби, которого всегда так ожидают болельщики. Где-то обидно, что по разным причинам «Металлисту» не могли помочь Максим Багачинский, Даниил Кайдалов, Василий Луцив, Александр Мизюк, Егор Абрамов и главное, что даже не в оптимальном составе подопечные Андрея Анищенко сумели добыть три очка.

– Счет 1:0 по игре?

– Отвечу так: мы ни в чем не уступали «Металлисту 1925», в рядах которого было немало игроков с опытом выступлений в элите. В таких случаях судьбу поединка часто решает один точный удар. В Ужгороде его записал в свой актив легионер «Металлиста» Гомес Феррейра.

– Эта победа позволила «Металлисту» поменяются местами в турнирной таблице с земляками, которые не скрывают своего желания вернутся в УПЛ. А у «Металлиста» такие же амбициозные планы?

– Перед командой не стоит задача в обязательном порядке повыситься в классе. Все же, наша молодежь только проходит период становления. Для «Металлиста» каждый следующий поединок - решающий и мы всегда заточены на победу. Поверьте, никто не будет запрещать подопечным Анищенко завоевать путевку в Премьер лигу. Посмотрим, что будет на финише.

– Какие команды, по вашему мнению, будут среди главных претендентов на прямые путевки в УПЛ?

– Прежде всего, «Эпицентр», с его хорошо поставленной игрой, квалифицированным руководителем Сергеем Нагорняком. Также я высоко оцениваю шансы «Металлиста 1925», «Кудривки» и «Буковины».

– Тогда напоследок сообщите, как обстоят дела у воспитанника «Металлиста», игрока молодежной сборной Украины Геннадия Синчука, который недавно был очень выгодно продан в ФК «Монреаль», выступающий в МЛС?

– Геннадия беспокоили боли в паху, но сейчас со здоровьем у него уже все в порядке и он тренируется в общей группе «Монреаля». Надеюсь, что дебют Синчука в заокенской футбольной лиге не за горами.

Ранее сообщалось о том, что Габриэл Гомес поделился впечатлениями от матча с «Металлистом-1925».

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Евгений Красников Кудровка Металлист Харьков Металлист 1925 Первая лига Украины Сергей Нагорняк Геннадий Синчук Клуб де Фут Монреаль Буковина Черновцы Эпицентр Каменец-Подольский Габриэл Гомес Феррейра
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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