В субботу, 11 апреля состоится матч 29-го тура Бундеслиги между Байером и Унионом Берлин. По Киеву матч начнется в 16:30.

Байер

Действующие чемпионы Германии уже не громят всех подряд, как в прошлом году, однако также проводят довольно уверенный сезон. В чемпионате клуб занимает 2-е место и имеет в своем активе 62 очка, отрыв к лидеру «Баварии» составляет 6 баллов за 6 матчей до завершения сезона, так что небольшие шансы на победу сохраняются до сих пор.

Из кубка коллектив сенсационно вылетел в полуфинале от «Арминии» из 3 лиги, а Лигу чемпионов покинул в 1/8 после поражения против «Баварии».

Унион

Столичная команда после оверперфоманса в сезоне 2022/23 вернулась в статус середняка лиги. На данный момент клуб занимает 13 место в чемпионате и имеет на своем счету 33 зачетных пункта. 11 баллов в зону вылета, столько же в еврокубки – коллектив уже не имеет турнирной мотивации одерживать победы. С Кубка Германии в 1/16 команда уступила той же «Арминии».

Личные встречи

За последние 5 матчей «Байер» одержал 4 победы с общим счетом 12:1, однажды команды сыграли в нулевую ничью. Матч первого круга завершился победой Леверкузена со счетом 1:2.

Интересные факты

«Унион» пропускал первым в 6 из последних 7 игр, команде не смог забить только «Вольфсбург».

«Байер» является второй лучшей командой лиги по игре дома – 30 очков в 14 матчах.

В последних 5 матчах Бундеслиги «Унион» потерпел лишь 1 поражение.

Возможные стартовые составы

Байер: Градецкий – Фримпонг, Мукиэле, Та, Инкапье, Гримальдо – Джака, Андрих – Адли, Шик, Гарсия

Унион: Реннов – Духи, Кверфельд, Лейте – Триммель, Габерер, Хедира, Юранович – Шафер, Голлербах – Илич

Прогноз

У «Байера» не осталось никаких дополнительных турниров, поэтому теперь команда Хаби Алонсо может бросить все силы, чтобы попытаться завоевать чемпионство в этом сезоне. Нестабильный «Унион» не будет слишком сложным соперником, поэтому я поставлю на «Байер» с форой -1 и коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua Байер Унион Берлин Байер с форой -1 1.53 Сделать ставку

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