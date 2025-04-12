Байер – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги
Матч стартует в 16:30 по Киеву.
В субботу, 11 апреля состоится матч 29-го тура Бундеслиги между Байером и Унионом Берлин. По Киеву матч начнется в 16:30.
Байер
Действующие чемпионы Германии уже не громят всех подряд, как в прошлом году, однако также проводят довольно уверенный сезон. В чемпионате клуб занимает 2-е место и имеет в своем активе 62 очка, отрыв к лидеру «Баварии» составляет 6 баллов за 6 матчей до завершения сезона, так что небольшие шансы на победу сохраняются до сих пор.
Из кубка коллектив сенсационно вылетел в полуфинале от «Арминии» из 3 лиги, а Лигу чемпионов покинул в 1/8 после поражения против «Баварии».
Унион
Столичная команда после оверперфоманса в сезоне 2022/23 вернулась в статус середняка лиги. На данный момент клуб занимает 13 место в чемпионате и имеет на своем счету 33 зачетных пункта. 11 баллов в зону вылета, столько же в еврокубки – коллектив уже не имеет турнирной мотивации одерживать победы. С Кубка Германии в 1/16 команда уступила той же «Арминии».
Личные встречи
За последние 5 матчей «Байер» одержал 4 победы с общим счетом 12:1, однажды команды сыграли в нулевую ничью. Матч первого круга завершился победой Леверкузена со счетом 1:2.
Интересные факты
- «Унион» пропускал первым в 6 из последних 7 игр, команде не смог забить только «Вольфсбург».
- «Байер» является второй лучшей командой лиги по игре дома – 30 очков в 14 матчах.
- В последних 5 матчах Бундеслиги «Унион» потерпел лишь 1 поражение.
Возможные стартовые составы
Байер: Градецкий – Фримпонг, Мукиэле, Та, Инкапье, Гримальдо – Джака, Андрих – Адли, Шик, Гарсия
Унион: Реннов – Духи, Кверфельд, Лейте – Триммель, Габерер, Хедира, Юранович – Шафер, Голлербах – Илич
Прогноз
У «Байера» не осталось никаких дополнительных турниров, поэтому теперь команда Хаби Алонсо может бросить все силы, чтобы попытаться завоевать чемпионство в этом сезоне. Нестабильный «Унион» не будет слишком сложным соперником, поэтому я поставлю на «Байер» с форой -1 и коэффициентом 1.53.
16:30
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