Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги
Чемпионат Германии
Байер
12.04.2025 16:30 - : -
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 апреля 2025, 09:03 |
61
0

Байер – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги

Матч стартует в 16:30 по Киеву.

12 апреля 2025, 09:03 |
61
0
Байер – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги
Официальный сайт «Байера»

В субботу, 11 апреля состоится матч 29-го тура Бундеслиги между Байером и Унионом Берлин. По Киеву матч начнется в 16:30.

Байер

Действующие чемпионы Германии уже не громят всех подряд, как в прошлом году, однако также проводят довольно уверенный сезон. В чемпионате клуб занимает 2-е место и имеет в своем активе 62 очка, отрыв к лидеру «Баварии» составляет 6 баллов за 6 матчей до завершения сезона, так что небольшие шансы на победу сохраняются до сих пор.

Из кубка коллектив сенсационно вылетел в полуфинале от «Арминии» из 3 лиги, а Лигу чемпионов покинул в 1/8 после поражения против «Баварии».

Унион

Столичная команда после оверперфоманса в сезоне 2022/23 вернулась в статус середняка лиги. На данный момент клуб занимает 13 место в чемпионате и имеет на своем счету 33 зачетных пункта. 11 баллов в зону вылета, столько же в еврокубки – коллектив уже не имеет турнирной мотивации одерживать победы. С Кубка Германии в 1/16 команда уступила той же «Арминии».

Личные встречи

За последние 5 матчей «Байер» одержал 4 победы с общим счетом 12:1, однажды команды сыграли в нулевую ничью. Матч первого круга завершился победой Леверкузена со счетом 1:2.

Интересные факты

  • «Унион» пропускал первым в 6 из последних 7 игр, команде не смог забить только «Вольфсбург».
  • «Байер» является второй лучшей командой лиги по игре дома – 30 очков в 14 матчах.
  • В последних 5 матчах Бундеслиги «Унион» потерпел лишь 1 поражение.

Возможные стартовые составы

Байер: Градецкий – Фримпонг, Мукиэле, Та, Инкапье, Гримальдо – Джака, Андрих – Адли, Шик, Гарсия

Унион: Реннов – Духи, Кверфельд, Лейте – Триммель, Габерер, Хедира, Юранович – Шафер, Голлербах – Илич

Прогноз

У «Байера» не осталось никаких дополнительных турниров, поэтому теперь команда Хаби Алонсо может бросить все силы, чтобы попытаться завоевать чемпионство в этом сезоне. Нестабильный «Унион» не будет слишком сложным соперником, поэтому я поставлю на «Байер» с форой -1 и коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Байер
12 апреля 2025 -
16:30
Унион Берлин
Байер с форой -1 1.53 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Кудровка – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Леганес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Байер Унион Берлин Бундеслига прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Футбол | 11 апреля 2025, 09:28 10
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?

Лидером списка продолжает оставаться Мбаппе

ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
Бокс | 11 апреля 2025, 17:29 3
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом

Журнал The Ring присоединился к мировому тренду в социальных сетях

На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Футбол | 11.04.2025, 12:19
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Саутгемптон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12.04.2025, 08:11
Саутгемптон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Футбол | 12.04.2025, 01:00
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
10.04.2025, 08:18 4
Футбол
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 4
Бокс
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
11.04.2025, 08:23 6
Футбол
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 5
Футбол
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем