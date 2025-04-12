Игрок Динамо хочет уйти в аренду. Он объяснил свое желание

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко заявил, что готов уйти в аренду ради получения игровой практики. Футболист признался, что готов ехать даже во Львов.

«Мне самое главное сейчас получать игровую практику, и если называть клуб... Мне главное, чтобы я пришел туда, и тренер был уверен, что вот Саленко и он будет играть. Нужна игровая практика. пять минут только сыграл. Если что-то изменится в Динамо – но я не знаю, я такими вопросами не занимаюсь – мне скажут, что я буду получать много времени и показывать тем, что я буду выходить и играть – да, я останусь в «Динамо»

Хочется остаться в Киеве. Я здесь родился, мне будет приятнее находиться – здесь друзья, семья. Но если игровая практика и куда-то ехать – во Львов – я уеду», – сказал Роман.

Роман Саленко за первую команду Динамо провел четыре поединка. В первенстве U-19 футболист отыграл 23 матча, в которых забил пять голов и отдал 10 ассистов.