Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 05:51 | Обновлено 12 апреля 2025, 06:09
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Кто рассудит Кривбасс и Динамо? Назначения судей на матчи 24-го тура УПЛ
Николай Балакин будет обслуживать матч в Кривой Роге
12 апреля 2025, 05:51 | Обновлено 12 апреля 2025, 06:09
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 24-го тура проходят с 11 по 14 апреля.
Николай Балакин (Киевская область) назначен на матч между Кривбассом и Динамо
Судейские назначения на 24-й тур УПЛ
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