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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 05:51 | Обновлено 12 апреля 2025, 06:09
145
0

Кто рассудит Кривбасс и Динамо? Назначения судей на матчи 24-го тура УПЛ

Николай Балакин будет обслуживать матч в Кривой Роге

12 апреля 2025, 05:51 | Обновлено 12 апреля 2025, 06:09
145
0
Кто рассудит Кривбасс и Динамо? Назначения судей на матчи 24-го тура УПЛ
Николай Балакин

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 24-го тура проходят с 11 по 14 апреля.

Николай Балакин (Киевская область) назначен на матч между Кривбассом и Динамо

Судейские назначения на 24-й тур УПЛ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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