Украина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг
12 апреля женская сборная Украины проведет второе матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е.
В субботу украинки поборются против команды Швейцарии. Поединки пройдут на грунтовых кортах польского города Радом. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Пока точно неизвестно, кто с кем сыграет, но предварительно в одиночных играх Элина Свитолина встретится с Викторией Голубич, а Марта Костюк – с Жиль Тайхман.
В группе Е также выступает команда Польши. В четверг швейцарки потерпели поражение от Польши со счетом 0:3, а в пятницу украинки разгромили хозяев 3:0. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая выиграет группу.
Заявки сборных Украины и Швейцарии
Украина:
- Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)
- Марта Костюк (WTA 25 / 57)
- Катарина Завацкая (269 / 623)
- Людмила Киченок (– / 9)
- Надежда Киченок (– / 49)
Швейцария:
- Виктория Голубич (WTA 93 – одиночный рейтинг / 393 – парный)
- Жиль Тайхман (WTA 96 / 440)
- Селин Наеф (WTA 178 / 142)
- Сюзан Бандекки (WTA 189 / –)
Украина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports.
Расписание и результаты противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):
- 10.04. Польша – Швейцария – 3:0
- 11.04. Польша – Украина – 0:3
- 12.04. Швейцария – Украина
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