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  4. Украина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 07:20 |
455
1

Украина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг

12 апреля 2025, 07:20 |
455
1
Украина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ

12 апреля женская сборная Украины проведет второе матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е.

В субботу украинки поборются против команды Швейцарии. Поединки пройдут на грунтовых кортах польского города Радом. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Пока точно неизвестно, кто с кем сыграет, но предварительно в одиночных играх Элина Свитолина встретится с Викторией Голубич, а Марта Костюк – с Жиль Тайхман.

В группе Е также выступает команда Польши. В четверг швейцарки потерпели поражение от Польши со счетом 0:3, а в пятницу украинки разгромили хозяев 3:0. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая выиграет группу.

Заявки сборных Украины и Швейцарии

Украина:

  • Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)
  • Марта Костюк (WTA 25 / 57)
  • Катарина Завацкая (269 / 623)
  • Людмила Киченок (– / 9)
  • Надежда Киченок (– / 49)

Швейцария:

  • Виктория Голубич (WTA 93 – одиночный рейтинг / 393 – парный)
  • Жиль Тайхман (WTA 96 / 440)
  • Селин Наеф (WTA 178 / 142)
  • Сюзан Бандекки (WTA 189 / –)

Украина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports.

Расписание и результаты противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):

  • 10.04. Польша Швейцария – 3:0
  • 11.04. Польша – Украина – 0:3
  • 12.04. Швейцария – Украина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy
Мартуся ,вірю в тебе !!!
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