12 апреля женская сборная Украины проведет второе матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е.

В субботу украинки поборются против команды Швейцарии. Поединки пройдут на грунтовых кортах польского города Радом. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Пока точно неизвестно, кто с кем сыграет, но предварительно в одиночных играх Элина Свитолина встретится с Викторией Голубич, а Марта Костюк – с Жиль Тайхман.

В группе Е также выступает команда Польши. В четверг швейцарки потерпели поражение от Польши со счетом 0:3, а в пятницу украинки разгромили хозяев 3:0. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая выиграет группу.

Заявки сборных Украины и Швейцарии

Украина:

Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)

Марта Костюк (WTA 25 / 57)

Катарина Завацкая (269 / 623)

Людмила Киченок (– / 9)

Надежда Киченок (– / 49)

Швейцария:

Виктория Голубич (WTA 93 – одиночный рейтинг / 393 – парный)

Жиль Тайхман (WTA 96 / 440)

Селин Наеф (WTA 178 / 142)

Сюзан Бандекки (WTA 189 / –)

Украина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports.

Расписание и результаты противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):

10.04. Польша – Швейцария – 3:0

– Швейцария – 3:0 11.04. Польша – Украина – 0:3

Польша – – 0:3 12.04. Швейцария – Украина

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