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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 12 апреля 2025, 05:29
136
0

ФЕСЮН: «Досадно, что не удалось продлить серию Шахтера без пропущенных»

Голкипер донецкого клуба прокомментировал свой дебют за горняков

12 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 12 апреля 2025, 05:29
136
0
ФЕСЮН: «Досадно, что не удалось продлить серию Шахтера без пропущенных»
УПЛ-ТВ. Кирилл Фесюн

Молодой вратарь Кирилл Фесюн рассказал о дебюте в составе «Шахтера» в матче 24-го тура против ЛНЗ (4:1):

– Кирилл, очень уверенная победа «Шахтера». Для тебя это дебютный поединок в УПЛ в составе донецкой команды. Каким он тебе запомнится?

– Очень хорошим, потому что победа. Главное, что мы выиграли – удалось помочь команде завоевать важные три очка.

– В первом тайме у тебя было немного работы, но был эпизод, когда ЛНЗ забил из офсайда. Вспомни свои действия в тот момент.

– Да, это был сложный момент. Очень неприятно, потому что, я считаю, мы полностью переигрывали соперника в первом тайме. У них было несколько острых контратак, но главное – что удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. А во втором тайме уже так получилось...

– Во втором тайме у тебя стало больше работы, активность ЛНЗ на вашей половине увеличилась. Как думаешь, почему так произошло – «Шахтер» позволил, или соперник перестроился?

– Ну, я думаю, что ЛНЗ немного агрессивнее начал играть. И уже такой счет был – 3:0, возможно, где-то немного расслабились. Не знаю. Поэтому так.

– В моменте с пропущенным голом – были шансы выручить команду?

– Конечно. Я почти достал, но очень обидно, что не удалось продолжить нашу серию без пропущенных мячей. Но главное – это три очка.

– Сейчас сложно понять по тебе, какие эмоции. Насколько этот матч оказался волнительным для тебя лично?

– Эмоции – очень измотаны. Это была эмоционально сложная игра, потому что дебют в такой команде... Просто очень нервная игра для меня. Но главное, что есть победа.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк дебют Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кирилл Фесюн ЛНЗ - Шахтер
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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