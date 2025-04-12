ФОТО. Жену звездного футболиста ограбили. Это случилось в Дубаи
Сара Гюндоган рассказала неприятную историю
Жена звезды «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, Сара, рассказала в Instagram-сторис неприятную историю.
После поездки в Дубаи ей сначала отдали чужой чемодан, а через день она получила свой, но с повреждениями. Ценные вещи были украдены.
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«Вот так, я получила чужой чемодан, а мой вернули открытым, и все забрали! Они вырезали код и AirTag», — объяснила она.
Это произошло на фоне роста ее популярности в Instagram: два дня назад Сара достигла 1 миллиона подписчиков в Instagram.
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