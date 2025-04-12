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  4. «Дорогая опция». Инсайдер – о переходе Забарного в самый богатый клуб мира
Англия
12 апреля 2025, 02:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 02:53
181
0

«Дорогая опция». Инсайдер – о переходе Забарного в самый богатый клуб мира

Крис Во рассказал о планах Ньюкасла по украинскому защитнику Борнмута

12 апреля 2025, 02:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 02:53
181
0
«Дорогая опция». Инсайдер – о переходе Забарного в самый богатый клуб мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Крис Во рассказал о желании «Ньюкасла» подписать летом игрока на позицию правого центрального защитника:

«Интерес к Марку Гехи из «Кристалл Пелас», которого клуб добивался в прошлом году, не исчез. Илья Забарный из Борнмута также имеет своих поклонников на Сент-Джеймс Парк.

Кроме того, Ньюкасл следил за несколькими защитниками в Европе, включая Усмана Диоманде из Спортинга и Антониу Силву из Бенфики.

Гехи и Забарный имеют опыт игры в Премьер-лиге и, особенно это касается защитника «Кристалл Пэлас», были бы вариантами, которые сразу могли бы заиграть, хоть и дорогими.

В свою очередь игроку из-за границы, особенно молодому центральному защитнику, может понадобиться больше времени для акклиматизации, но его потенциал для улучшения может быть значительным, а цена значительно ниже», – написал Во в своей статье для The Athletic.

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Илья Забарный Борнмут трансферы АПЛ трансферы Ньюкасл Марк Гехи Усман Диоманде Антониу Силва Кристал Пэлас Спортинг Лиссабон Бенфика
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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