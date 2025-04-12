ВИДЕО. Дубль Накамуры. Реймс одержал выездную победу над Лансом
Вечером 11 апреля состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1
Вечером 11 апреля состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1.
Реймс на выезде уверенно обыграл Ланс со счетом 2:0.
Героем встречи стал японский полузащитник Кейто Накамура, оформивший дубль. Он открыл счет на 33-й минуте, а под занавес игры (88 мин) поставил точку в матче.
Благодаря этой победе Реймс набрал 39 очков и поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице. Ланс с 42 пунктами остался на 9 месте.
Лига 1. 29-й тур, 11 апреля
Ланс – Реймс – 0:2
Голы: Накамура, 33, 88
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