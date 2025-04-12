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  4. ВИДЕО. Дубль Накамуры. Реймс одержал выездную победу над Лансом
Чемпионат Франции
Ланс
11.04.2025 21:45 – FT 0 : 2
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 12 апреля 2025, 02:42
19
0

ВИДЕО. Дубль Накамуры. Реймс одержал выездную победу над Лансом

Вечером 11 апреля состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1

12 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 12 апреля 2025, 02:42
19
0
ВИДЕО. Дубль Накамуры. Реймс одержал выездную победу над Лансом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 апреля состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1.

Реймс на выезде уверенно обыграл Ланс со счетом 2:0.

Героем встречи стал японский полузащитник Кейто Накамура, оформивший дубль. Он открыл счет на 33-й минуте, а под занавес игры (88 мин) поставил точку в матче.

Благодаря этой победе Реймс набрал 39 очков и поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице. Ланс с 42 пунктами остался на 9 месте.

Лига 1. 29-й тур, 11 апреля

Ланс – Реймс – 0:2

Голы: Накамура, 33, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Кейто Накамура (Реймс).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кейто Накамура (Реймс).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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