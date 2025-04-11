Рома ищет форварда на следующий сезон. Что ждет Довбика?
Римский клуб рассматривает трех кандидатов, которые играют в Серии А
Руководство итальянской «Ромы» составило список кандидатов на переход в римский клуб – в команде хотят укрепить позицию форварда.
Основной нападающий Артем Довбик продолжит играть в старте, однако Клаудио Раньери намерен подписать новых игроков для глубины состава. Нынешний наставник в следующем сезоне покинет свою должность, однако продолжит работать в структуре «Ромы».
На данном этапе существуют три потенциальных кандидата на переход в римский коллектив:
- Лоренцо Лукка (Удинезе)
- Никола Крстович (Лечче)
- Андреа Пинамонти (Дженоа)
Руководство «Ромы» предпочитает искать форвардов в Серии А, чтобы не тратить время на их адаптацию к местному чемпионате. Окончательное решение о том, кто перейдет в клуб, будет принимать новый тренер.
Ранее сообщалось, что «Рому» может возглавить тренер, который играл в финале Лиги чемпионов.
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