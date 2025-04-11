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  4. Рома ищет форварда на следующий сезон. Что ждет Довбика?
Италия
11 апреля 2025, 23:06 |
838
0

Рома ищет форварда на следующий сезон. Что ждет Довбика?

Римский клуб рассматривает трех кандидатов, которые играют в Серии А

11 апреля 2025, 23:06 |
838
0
Рома ищет форварда на следующий сезон. Что ждет Довбика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пинамонти

Руководство итальянской «Ромы» составило список кандидатов на переход в римский клуб – в команде хотят укрепить позицию форварда.

Основной нападающий Артем Довбик продолжит играть в старте, однако Клаудио Раньери намерен подписать новых игроков для глубины состава. Нынешний наставник в следующем сезоне покинет свою должность, однако продолжит работать в структуре «Ромы».

На данном этапе существуют три потенциальных кандидата на переход в римский коллектив:

  • Лоренцо Лукка (Удинезе)
  • Никола Крстович (Лечче)
  • Андреа Пинамонти (Дженоа)

Руководство «Ромы» предпочитает искать форвардов в Серии А, чтобы не тратить время на их адаптацию к местному чемпионате. Окончательное решение о том, кто перейдет в клуб, будет принимать новый тренер.

Ранее сообщалось, что «Рому» может возглавить тренер, который играл в финале Лиги чемпионов.

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Рома Рим Лоренцо Лукка Никола Крстович Андреа Пинамонти Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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