Рома ищет форварда на следующий сезон. Что ждет Довбика?

Руководство итальянской «Ромы» составило список кандидатов на переход в римский клуб – в команде хотят укрепить позицию форварда.

Основной нападающий Артем Довбик продолжит играть в старте, однако Клаудио Раньери намерен подписать новых игроков для глубины состава. Нынешний наставник в следующем сезоне покинет свою должность, однако продолжит работать в структуре «Ромы».

На данном этапе существуют три потенциальных кандидата на переход в римский коллектив:

Лоренцо Лукка (Удинезе)

Никола Крстович (Лечче)

Андреа Пинамонти (Дженоа)

Руководство «Ромы» предпочитает искать форвардов в Серии А, чтобы не тратить время на их адаптацию к местному чемпионате. Окончательное решение о том, кто перейдет в клуб, будет принимать новый тренер.

Ранее сообщалось, что «Рому» может возглавить тренер, который играл в финале Лиги чемпионов.