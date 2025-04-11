Неожиданный вариант. Рому может возглавить финалист Лиги чемпионов

Руководство итальянской «Ромы» продолжает поиск кандидатов на пост главного тренера римского клуба.

Спортивный директор Флоран Гизольфи и нынешний наставник Клаудио Раньери составили список потенциальных кандидатов и уже передали его владельцам клуба.

Сообщается, что одним из приоритетных кандидатов считается 42-летний немецкий специалист Эдин Терзич, который с лета прошлого года находится без работы.

Ранее Терзич работал ассистентом в турецком «Бешикташе», английском «Вест Хэме» и длительное время находился в структуре дортмундской «Боруссии», которую возглавлял в 2022–24 годах. В сезоне 2023/24 наставник вывел немецкий клуб в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что форвард «Ромы» Артем Довбик был признан лучшим игроком месяцы в Серии А.