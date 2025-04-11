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  4. Неожиданный вариант. Рому может возглавить финалист Лиги чемпионов
Италия
11 апреля 2025, 22:01 |
914
2

Неожиданный вариант. Рому может возглавить финалист Лиги чемпионов

Эдин Терзич является одним из приоритетных кандидатов

11 апреля 2025, 22:01 |
914
2
Неожиданный вариант. Рому может возглавить финалист Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Руководство итальянской «Ромы» продолжает поиск кандидатов на пост главного тренера римского клуба.

Спортивный директор Флоран Гизольфи и нынешний наставник Клаудио Раньери составили список потенциальных кандидатов и уже передали его владельцам клуба.

Сообщается, что одним из приоритетных кандидатов считается 42-летний немецкий специалист Эдин Терзич, который с лета прошлого года находится без работы.

Ранее Терзич работал ассистентом в турецком «Бешикташе», английском «Вест Хэме» и длительное время находился в структуре дортмундской «Боруссии», которую возглавлял в 2022–24 годах. В сезоне 2023/24 наставник вывел немецкий клуб в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что форвард «Ромы» Артем Довбик был признан лучшим игроком месяцы в Серии А.

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Николай Титюк Источник: RomaPress
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Saar
Так собі варіант. А що там Гасперіні!?
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