Неожиданный вариант. Рому может возглавить финалист Лиги чемпионов
Эдин Терзич является одним из приоритетных кандидатов
Руководство итальянской «Ромы» продолжает поиск кандидатов на пост главного тренера римского клуба.
Спортивный директор Флоран Гизольфи и нынешний наставник Клаудио Раньери составили список потенциальных кандидатов и уже передали его владельцам клуба.
Сообщается, что одним из приоритетных кандидатов считается 42-летний немецкий специалист Эдин Терзич, который с лета прошлого года находится без работы.
Ранее Терзич работал ассистентом в турецком «Бешикташе», английском «Вест Хэме» и длительное время находился в структуре дортмундской «Боруссии», которую возглавлял в 2022–24 годах. В сезоне 2023/24 наставник вывел немецкий клуб в финал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что форвард «Ромы» Артем Довбик был признан лучшим игроком месяцы в Серии А.
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