Роман ГРИГОРЧУК: «ЛНЗ мог забить Шахтеру еще несколько мячей»

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук дал пресс-конференцию после поражения от «Шахтера» (1:4) в матче 24-го тура УПЛ.

– Каково будет краткое резюме противостояния с «Шахтером»?

– Ситуация особенная. Хочу сказать, что ни в коем случае вы не услышите от меня негатива. Плохо лишь то, что мы уступили, и понятно, что счет мог быть другим. Я не утверждаю, что мы могли выиграть, но мы точно могли забить еще несколько мячей. Для меня очень важно, что мы получили информацию, которая подтверждает: команда имеет потенциал, и это говорит о том, что мы близки к тому, чтобы играть в футбол на более качественном уровне.

Сегодня нам не хватило реализации, но моменты, которые мы создали, я бы назвал серьезными действиями в атаке. И если бы эти возможности завершились голами, мы могли бы с гордостью о них вспоминать и пересматривать. Понимаем, что полученная информация важна, и сегодняшний матч был определенным тестом на этом этапе. Хочу еще раз выразить огромную благодарность и особенно отметить впечатляющий в положительном смысле поступок нашего президента: после игры он зашел в раздевалку и сказал чрезвычайно правильные и нужные слова. За это большое уважение и искренняя благодарность.

– Тройная замена была сделана из-за того, что некоторым игрокам не удалось войти в игру? И также интересует эпизод с голом на последних минутах: он был пропущен из-за потери концентрации?

– Сразу отвечу на вторую часть вопроса. Знаете, это чисто футбольный момент, ведь в конце ребята чувствовали, что мы близки к голу и могли забить в нескольких эпизодах. Да, конечно, это определенное нарушение дисциплины. Однако я ужасно рад этому нарушению, что защитники пошли вперед и старались забить. Было бы интересно, если бы мы забили второй гол хотя бы за две–три минуты до конца. Это было бы действительно захватывающе для всех. То, как футболисты реагировали, как старались, как шли вперед, – я очень этому рад.

Мы понимаем, что против такой команды, как «Шахтер», если даешь пространство и оставляешь мало игроков сзади, то получаешь контратаку, тем более когда это «Шахтер» с исполнителями высокого уровня, которые такие моменты реализуют. В этой ситуации я вижу только плюсы, даже несмотря на гол в наши ворота на последних минутах. Есть вещи, которые важнее. Что касается первой части вопроса: нет, я бы никого не обвинял. Иногда нужно менять игру, и это вовсе не означает, что мы снимаем с поля футболистов, которые плохо действовали. Мы сделали те замены, которые, на наш взгляд, могли изменить рисунок игры. К счастью, это удалось. Но у меня нет никаких претензий к игрокам, которых заменили.

– Как объясните такой феномен: команда играет лучше тогда, когда уже нечего терять, появляется уверенность, а до этого действует неуверенно?

– Спасибо вам за этот вопрос. Услышав его, я понимаю, что вы хорошо ориентируетесь в футболе. Согласен, что мы сейчас не в порядке в этом аспекте, ведь пока не можем с первых секунд играть в свой футбол так, как нам того хочется – уверенно и сосредоточенно. А когда ты уверен, то и ошибок совершаешь меньше. В этом я с вами полностью согласен. В психологическом и эмоциональном компоненте мы еще не на том уровне, чтобы называть себя крепкой командой, которая, несмотря ни на что, способна показывать свой футбол. Над этим нам еще нужно работать.

– Рассматривали ли в первом тайме позиционные атаки и вертикальные передачи как способ перехода и избежания потери мяча в центре поля?

– Снова же вопрос по существу. Наши действия в начале атаки выглядели слабо. Не могу сказать, что был бешеный прессинг, но давление – безусловно. Если команда хочет играть в комбинационный футбол, она должна быть очень сильной именно на этапе начала атаки. Конечно, когда стремишься играть в футбол, но допускаешь ошибку, которая приводит к пропущенному мячу, – такой футбол быстро надоедает всем. Этот компонент мы должны наладить так, чтобы не было ни малейшего риска. Пока что у меня нет детального анализа, но, думаю, два мяча были пропущены после наших ошибок возле собственных ворот, а это – недопустимо, особенно в играх против таких команд, которые обладают высокой индивидуальной мастерством и реализуют подобные моменты.