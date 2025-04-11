Аль-Хиляль потерял важные очки в гонке за чемпионство в Саудовской Аравии
Вечером 11 апреля состоялись матчи 27-го тура чемпионата
Вечером 11 апреля состоялись матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Хиляль на выезде не сумел обыграть Аль-Иттифак (1:1) и потерял важные очки в борьбе за чемпионство.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (58), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).
Чемпионат Саудовской Аравии
27-й тур, 11 апреля
Аль-Ахдуд – Аль-Таавун – 1:1
Голы: Бассогог, 7 – Мандаш, 79
Аль-Раед – Аль-Ахли – 0:2
Голы: Кессье, 28, Вейга, 66
Аль-Иттифак – Аль-Хиляль – 1:1
Голы: Кошта Джедисон, 45+6 – Малком, 57
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