Аль-Хиляль потерял важные очки в гонке за чемпионство в Саудовской Аравии

Вечером 11 апреля состоялись матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Хиляль на выезде не сумел обыграть Аль-Иттифак (1:1) и потерял важные очки в борьбе за чемпионство.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (58), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур, 11 апреля

Аль-Ахдуд – Аль-Таавун – 1:1

Голы: Бассогог, 7 – Мандаш, 79

Аль-Раед – Аль-Ахли – 0:2

Голы: Кессье, 28, Вейга, 66

Аль-Иттифак – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Кошта Джедисон, 45+6 – Малком, 57