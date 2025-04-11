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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
11.04.2025 18:55 – FT 1 : 1
Аль-Таавун
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Саудовская Аравия
11 апреля 2025, 23:37 | Обновлено 11 апреля 2025, 23:50
105
0

Аль-Хиляль потерял важные очки в гонке за чемпионство в Саудовской Аравии

Вечером 11 апреля состоялись матчи 27-го тура чемпионата

11 апреля 2025, 23:37 | Обновлено 11 апреля 2025, 23:50
105
0
Аль-Хиляль потерял важные очки в гонке за чемпионство в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 апреля состоялись матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Хиляль на выезде не сумел обыграть Аль-Иттифак (1:1) и потерял важные очки в борьбе за чемпионство.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (58), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур, 11 апреля

Аль-Ахдуд – Аль-Таавун – 1:1

Голы: Бассогог, 7 – Мандаш, 79

Аль-Раед – Аль-Ахли – 0:2

Голы: Кессье, 28, Вейга, 66

Аль-Иттифак – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Кошта Джедисон, 45+6 – Малком, 57

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Иттифак Аль-Раед Аль-Ахли Джидда Аль-Ахдуд Аль-Таавун Франк Кессье Габриэль Вейга Малком
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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