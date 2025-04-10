Бензема получил травму. Выиграв, Аль-Иттихад укрепил лидерство в чемпионате

Вечером 10 апреля прошли матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад переиграл команду Аль-Оруба, забив соперникам два мяча (2:0), и укрепил лидерство в таблице.

Звездный форвард хозяев поля Карим Бензема получил травму и был заменен на 84-й минуте.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур, 10 апреля

Аль-Иттихад – Аль-Оруба – 2:0

Голы: Унай Эрнандес, 90+7, Аль-Обуд, 88