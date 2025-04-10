Бензема получил травму. Выиграв, Аль-Иттихад укрепил лидерство в чемпионате
Аль-Иттихад переиграл команду Аль-Оруба, забив соперникам два мяча
Вечером 10 апреля прошли матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад переиграл команду Аль-Оруба, забив соперникам два мяча (2:0), и укрепил лидерство в таблице.
Звездный форвард хозяев поля Карим Бензема получил травму и был заменен на 84-й минуте.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).
Чемпионат Саудовской Аравии
27-й тур, 10 апреля
Аль-Иттихад – Аль-Оруба – 2:0
Голы: Унай Эрнандес, 90+7, Аль-Обуд, 88
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