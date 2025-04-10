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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
10.04.2025 21:00 – FT 2 : 0
Аль-Оруба
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Саудовская Аравия
10 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 23:50
109
0

Бензема получил травму. Выиграв, Аль-Иттихад укрепил лидерство в чемпионате

Аль-Иттихад переиграл команду Аль-Оруба, забив соперникам два мяча

10 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 23:50
109
0
Бензема получил травму. Выиграв, Аль-Иттихад укрепил лидерство в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (справа)

Вечером 10 апреля прошли матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад переиграл команду Аль-Оруба, забив соперникам два мяча (2:0), и укрепил лидерство в таблице.

Звездный форвард хозяев поля Карим Бензема получил травму и был заменен на 84-й минуте.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур, 10 апреля

Аль-Иттихад – Аль-Оруба – 2:0

Голы: Унай Эрнандес, 90+7, Аль-Обуд, 88

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Аль-Оруба травма
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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