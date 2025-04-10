Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Шабаб без Бущана выиграл и сравнялся по очкам с клубом из топ-5
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
10.04.2025 18:50 – FT 2 : 0
Аль-Холуд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
10 апреля 2025, 21:10 | Обновлено 10 апреля 2025, 21:19
636
0

Аль-Шабаб без Бущана выиграл и сравнялся по очкам с клубом из топ-5

Вечером 10 апреля проходят матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии

10 апреля 2025, 21:10 | Обновлено 10 апреля 2025, 21:19
636
0
Аль-Шабаб без Бущана выиграл и сравнялся по очкам с клубом из топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 апреля проходят матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Шабаб дома победил Аль-Холуд (2:0) и сравнялся по очкам с Аль-Ахли, клубом из топ-5.

Экс-вратарь Динамо Георгий Бущан не был включен в заявку клуба Аль-Шабаб на этот матч.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (62 очка), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур, 10 апреля

Аль-Шабаб – Аль-Холуд – 2:0

Голы: Гуанка, 12, Хамдалла, 45+4 (пен)

Дамак – Аль-Вахда – 0:1

Гол: Бакуна, 52

Аль-Иттихад – Аль-Оруба – игра продолжается

По теме:
Есть Бущан, но без Лунина. Опубликован рейтинг лучших голкиперов мира
Один из лучших игроков Реала может покинуть клуб летом. Названо условие
Защитнику Реала предложили 15 млн евро, чтобы он покинул испанскую Ла Лигу
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Аль-Холуд Георгий Бущан Дамак Аль-Вахда Мекка Кристиан Гуанка Абдерразак Хамдалла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Получен запрос на бой Усик – Дюбуа. Скоро будет официальное решение
Бокс | 10 апреля 2025, 17:29 21
Получен запрос на бой Усик – Дюбуа. Скоро будет официальное решение
Получен запрос на бой Усик – Дюбуа. Скоро будет официальное решение

WBO готова дать разрешение

Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Футбол | 10 апреля 2025, 07:49 7
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»

Бельгийца разозлили ненужные фолы перед штрафными ударами Райса

Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Футбол | 10.04.2025, 11:32
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Футбол | 10.04.2025, 06:23
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
«Я в это не верю». Экс-игрок сборной Франции проехался по Мбаппе
Футбол | 10.04.2025, 22:13
«Я в это не верю». Экс-игрок сборной Франции проехался по Мбаппе
«Я в это не верю». Экс-игрок сборной Франции проехался по Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
08.04.2025, 22:36 3
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
09.04.2025, 04:58 2
Бокс
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 4
Футбол
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
09.04.2025, 09:07 1
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем