Аль-Шабаб без Бущана выиграл и сравнялся по очкам с клубом из топ-5
Вечером 10 апреля проходят матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 10 апреля проходят матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Шабаб дома победил Аль-Холуд (2:0) и сравнялся по очкам с Аль-Ахли, клубом из топ-5.
Экс-вратарь Динамо Георгий Бущан не был включен в заявку клуба Аль-Шабаб на этот матч.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (62 очка), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).
Чемпионат Саудовской Аравии
27-й тур, 10 апреля
Аль-Шабаб – Аль-Холуд – 2:0
Голы: Гуанка, 12, Хамдалла, 45+4 (пен)
Дамак – Аль-Вахда – 0:1
Гол: Бакуна, 52
Аль-Иттихад – Аль-Оруба – игра продолжается
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