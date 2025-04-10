Аль-Шабаб без Бущана выиграл и сравнялся по очкам с клубом из топ-5

Вечером 10 апреля проходят матчи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Шабаб дома победил Аль-Холуд (2:0) и сравнялся по очкам с Аль-Ахли, клубом из топ-5.

Экс-вратарь Динамо Георгий Бущан не был включен в заявку клуба Аль-Шабаб на этот матч.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (62 очка), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (по 49).

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур, 10 апреля

Аль-Шабаб – Аль-Холуд – 2:0

Голы: Гуанка, 12, Хамдалла, 45+4 (пен)

Дамак – Аль-Вахда – 0:1

Гол: Бакуна, 52

Аль-Иттихад – Аль-Оруба – игра продолжается