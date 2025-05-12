Реал и Манчестер Сити устроили борьбу за звезду сборной Франции
Тео Эрнандес может покинуть «Милан»
Звездный фулбек итальянского «Милана» 27-летний Тео Эрнандес может летом покинуть «Милан».
По информации портала Transferfeed, главными фаворитами на подписание Эрнандеса являются мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». «Милан» открыт к трансферу француза и уже установил ценник – 35-40 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Эрнандеса 46 матчей, пять голов и шесть результативных передач. Ранее стало известно, что «Милан» выкупит защитника «Манчестер Сити», который играет на правах аренды.
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