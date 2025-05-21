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  4. Перес подпишет для Алонсо двух звездных игроков. Они необходимы Реалу
Испания
21 мая 2025, 01:17 |
160
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Перес подпишет для Алонсо двух звездных игроков. Они необходимы Реалу

Флорентино Перес оформит усиление защиты и полузащиты

21 мая 2025, 01:17 |
160
0
Перес подпишет для Алонсо двух звездных игроков. Они необходимы Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти летом покинет клуб. Самый вероятный вариант замены итальянского тренера является испанец Хаби Алонсо.

По информации Fichajes, кроме смены тренера президент «бланкос» запланировал и изменения в составе команды. Перес подпишет для нового тренера двух футболистов. «Реал» уже завершил подписание Дина Хейсана из «Борнмута» – официально об этом будет объявлено с открытием трансферного окна. Кроме того, мадридцы работают над трансфером Мартина Субименди из «Реал» Сосьедад и стараются завершить соглашение к началу КЧМ-2025.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.

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Мартин Субименди Реал Мадрид Борнмут трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Дин Хейсен Реал Сосьедад
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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